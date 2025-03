Zoektocht NEC naar nieuwe trainer krijgt weer een knauw: 'Mark van Bommel wil wachten, ander zegt af'

Het lukt NEC maar niet om een nieuwe trainer te vinden voor volgend seizoen. De Nijmeegse club polste al verschillende namen, maar krijgt van de een na de ander 'nee' te horen. Alle ballen waren gericht op Mark van Bommel, maar ook hij zegt niet zomaar 'ja'.

Dat meldt Voetbal International. NEC werkt nu nog samen met Rogier Meijer, maar heeft al aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Al weken is de huidige nummer 11 van de Eredivisie op zoek naar iemand die in de zomer in wil stappen, maar moest al twee 'nee's' verwerken. Eerste paste Giovanni van Bronckhorst voor de klus en nu heeft Mitchell van der Gaag bedankt.

Van Bommel wil wachten

Met Van Bommel voerde de club al een positief gesprek, bevestigde ook de oud-middenvelder van Oranje zelf. Maar hij wil nu wachten met een beslissing over zijn toekomst te nemen, want er zijn meer geïnteresseerde clubs. NEC wil graag snel duidelijkheid, want de ploeg wil met de nieuwe trainer werken aan de selectie voor het nieuwe seizoen.

Zonder club

Van Bommel, Van der Graag en Van Bronckhorst zitten allemaal zonder club nadat ze de afgelopen maanden een einde zagen komen aan hun avonturen bij respectievelijk Royal Antwerp, Manchester United (als assistent) en Besiktas. Of NEC definitief een streep zet door de naam van de treuzelende Van Bommel, laat Voetbal International in het midden.

