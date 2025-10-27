Slecht nieuws voor Steven van de Velde en Alexander Brouwer. Het Nederlandse beachvolleybalduo mag niet meedoen aan het WK in Australië, omdat Van de Velde geen visum heeft gekregen. Hij is in 2016 veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje.

Van de Velde wist op voorhand al dat het een moeilijk verhaal zou worden, zegt hij op de site van de volleybalbond. "We hielden er rekening mee de combinatie van het beleid van de Australische autoriteiten en mijn verleden mogelijk een probleem zou geven voor het verkrijgen van een visum. Deze uitkomst accepteer niet alleen ik, maar ook de rest van het team waarmee we het hele jaar nauw samenwerken."

Brouwer koos er ruim een half jaar geleden voor om met Van de Velde te gaan samenwerken. Hij zei zich er toen van bewust te zijn dat deze zaken erbij konden gaan horen. De inmiddels 31-jarige Van de Velde werd in 2016 in Engeland veroordeeld tot vier jaar celstraf voor seks met een minderjarig meisje. Zij was op dat moment twaalf jaar. De beachvolleyballer mocht de straf in Nederland uitzitten en werd na een jaar vrijgelaten.

'Onderbouwd waarom het zou moeten kunnen'

Technisch directeur Heleen Crielaard van de volleybalbond reageerde ook op het nieuws. "We waren ons ervan bewust dat dit zou kunnen gebeuren. We hebben voor deze aanvraag alle door de Australische autoriteten gevraagde documenten bijgevoegd en onderbouwd waarom hij in onze ogen het WK in Australië zou moeten kunnen spelen. Helaas hebben we nu te horen gekregen dat is besloten om het visum niet te verstrekken. Dat vinden we jammer, maar we kunnen niet anders dan het besluit accepteren."

Eerder deze maand was er al harde kritiek vanuit Australië op de eventuele deelname van Van de Velde. Onder andere de premier en de procureur-generaal van Zuid-Australië spraken zich uit over een visum voor de zedendelinquent. Kyam Maher, de procureur-generaal, zei tegen The Daily Mail: "De overtredingen van deze persoon zijn ronduit afschuwelijk."