De WK beachvolleybal zijn begonnen in Australië. Nederland heeft in het duo Katja Stam en Raïsa Schoon bij de vrouwen een medaillekandidaat. Als de samenwerking althans soepel verloopt, want een groot deel van dit jaar waren ze uit elkaar gerukt.

Stam heeft een aanzienlijk deel van dit jaar langs de kant gestaan met een rugblessure. Dat had uiteraard ook impact op Schoon, want daardoor konden ze niet samen aan toernooien meedoen.

Ze vond een tijdelijke partner, Mila Konink, maar toen het moment was gekomen dat ze weer een koppel kon vormen met Stam, hoefde ze daar geen seconde over na te denken.

Dankbaar

"Ik heb intussen met Mila Konink gespeeld en ben heel dankbaar voor mijn tijd met haar. Zo kon ik mezelf toch nog ontwikkelen en dat kan ik nu weer gebruiken met Katja", zegt Schoon tegen het AD. Stam voorzag dat het zo zou gaan: "Ik ben er niet bang voor geweest dat Raïsa en Mila met elkaar door zouden gaan, nee."

De sleutel van hun succes zou weleens kunnen schuilen in hun uiteenlopende persoonlijkheden. Ze vullen elkaar daarmee aan. "We zijn twee heel verschillende persoonlijkheden. Soms dacht ik tijdens een wedstrijd: ‘ik snap dat mens niet, wat doet ze nou?’ Maar we zien onze verschillen steeds meer als een kracht", zegt Stam.

Sterk

Ze geven een voorbeeld: als ze het lastig hebben in een wedstrijd, dan wordt Schoon stiller en probeert ze zich puur te focussen op haar taken. Stam gaat dan juist gebaren, schreeuwen en alles eruit gooien. Schoon zegt: "In goede wedstrijden trekken we juist naar elkaar toe. Dan geef ik meer energie en wordt Katja juist iets rustiger. Dat kan ons heel sterk maken."

Ondanks al die jaren samen en de grote successen (zo stonden ze in 2022 eerste op de wereldranglijst) zouden ze zichzelf niet omschrijven als vriendinnen. Goede collega's, hele goede collega's zelfs, dat wel. "We spenderen zoveel tijd met elkaar dat we wel een klik hebben, maar we kiezen er daarom ook bewust voor om niet ook op andere momenten nog met elkaar af te spreken", legt Schoon uit. "We eten samen en slapen op dezelfde hotelkamer."