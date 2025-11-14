Je herkent het misschien wel van je tijd als kind: een potje voetbal of volleybal spelen in de tuin tegen je broertjes en neefjes. Voor de Noorse familie Mol is dat niet iets onbekends, alleen gebeurt het bij hen op een hoger niveau. Zo doen de vier broers mee aan het WK beachvolleybal, iets wat nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen.

De openingswedstrijd van groep B is een echte Noorse familieaangelegenheid met Mol/Mol tegen Mol/Berntsen. Niet alleen vanwege Hendrik, Markus en Adrian Mol, maar ook omdat Hendriks partner, Mathias Berntsen, zijn neef is. En daarmee houdt het niet op: de vierde Mol-broer, Anders, kijkt na zijn eigen wedstrijd mee, en de ouders zijn als trainers in Australië aanwezig.

Stamboom

Hendrik (31) is de oudste van de Mol-broers. Hij is 1,98 meter lang en heeft een volle baard. "Mijn teamgenoten zien eruit als kinderen, dus ik moet de rest voor hen compenseren", zei hij er grappend over.

Markus (23) is 1,97 meter lang en is Europees kampioen bij de junioren. Sinds afgelopen zomer speelt hij samen met Adrian (21), de jongste én met 1,96 meter de kleinste van de vier broers.

Anders (28) is de op één na oudste van de Mol-broers en veruit de succesvolste. Hij is twee meter lang en heeft de nodige medailles in de wacht gesleept. Zo werd hij wereldkampioen in 2022, en pakte olympisch goud in Tokio en brons in Parijs.

Tot de Mol-dynastie behoort ook zusje Sofia (19), die vorig jaar Noors kampioen werd.

Ouders

Deze sportieve genen hebben de kinderen gekregen van moeder Merita en vader Kåre. Moederlief was zelf ook beachvolleybalster van wereldklasse, en deed mee met de spelen van 1996. Daarnaast is zij de mental coach van het duo (Anders) Mol/Sørum.

Kåre traint het duo. In 2015 zegde hij zijn baan om op zijn zoon Anders te coachen, en met succes: de voormalig international in het zaalvolleybal is inmiddels al twee keer uitgeroepen tot Beachvolleybalcoach van het jaar in Europa.

De WK-ontmoeting tussen de Mol-broers werd in twee sets gewonnen door Mol/Berntsen (24-22, 21-15). Anders Mol en Christian Sørum begonnen hun toernooi moeiteloos met een zege op het Uruguayaanse duo Hannibal/Llambias.

Niet de enige familie

Er doen op het WK beachvolleybal overigens meerdere broers en zussen mee: de Argentijnen Nicolás en Tomás Capogrosso, de Engelse tweeling Javier en Joaquin Bello, de Oostenrijkse zussen Dorina en Ronja Klinger, en Anouk Vergé-Dépré (die brons pakte in Tokio), samen met haar zus Zoé.