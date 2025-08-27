De Nederlandse volleybalsters weten wie de tegenstander is in de achtste finales van het WK volleybal in Thailand. De groepswinnaars van Groep A treffen het gemankeerde Servië, dat woensdag tweede werd. De Servische ploeg mist tegen Oranje één van de beste speelsters ter wereld.

De eerste fase van het wereldkampioenschap in Thailand is woensdag afgesloten. Servië eindigde als tweede in de poule na een 3-1 nederlaag tegen Japan, met een eindbalans van twee overwinningen en één verliespartij. In de strijd om een plek in de kwartfinale kruist Servië nu het pad met Nederland. Deze kraker staat gepland voor vrijdag om 12:00 uur. Oranje werd groepswinnaar in Groep A, ten koste van gastland Thailand, Zweden en Egypte.

Grote zorgen

Grote zorgen zijn er bij Servië echter om de blessure van sterspeelster Tijana Boskovic. De Servische topvolleybalster verdraaide haar enkel in de wedstrijd tegen Kameroen, wat voor flinke kopzorgen zorgt. Bondscoach Zoran Terzic heeft onthuld dat Servië in de achtste finale niet kan rekenen op een van de grootste sterren van het mondiale volleybal. Het is nog onduidelijk hoe haar blessure zich ontwikkelt mocht Servië de kwartfinales bereiken. Daar zou de winnaar van het duel tussen Japan en Thailand de tegenstander zijn.

Revalidatie begonnen

De beste volleybalster ter wereld raakte geblesseerd tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen. Bij de landing na een blok kwam ze op de voet van een teamgenote terecht en blesseerde haar enkel. Woensdag werd de diagnose gesteld. Teamarts Dejan Aleksandric maakte bekend dat het om een verstuikte enkelband gaat en dat de trefzekere diagonaalspeelster al met haar revalidatie is begonnen. In de wedstrijd tegen Kameroen verving Vanja Bukilic de geblesseerde Boskovic.

Vervangers

De druk zal de komende wedstrijden grotendeels op haar schouders rusten. Aleksandra Uzelac viel de afgelopen twee duels op met haar scorend vermogen, dus de verwachting is dat zij de rol van 'stootwapen' overneemt. Spelverdeelster Sladana Mirkovic zal de middenblokkeerders Maja Aleksic en Hena Kurtagic vaker in de aanval moeten betrekken. Ook zal de andere passer-loper meer moeten scoren.