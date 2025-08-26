De Nederlandse volleybalsters hebben in het hol van de leeuw de groepsfase van het WK afgesloten als winnaars. Gastland Thailand was net als Oranje al verzekerd van de achtste finales, maar in het slotduel in Groep A stond groepswinst nog op het spel.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg ook gastland Thailand in een sfeervolle sporthal in Bangkok: 3-2 (23-25, 25-17, 23-25, 25-10 en 16-14). Oranje stuit in de achtste finales op de verliezer van het duel tussen Servië en Japan, dat voor woensdag op de agenda staat. Oranje won afgelopen week ook van Zweden (3-2) en Egypte (3-0).

Acht debutanten

Nederland verspeelde in de eerste set een voorsprong van 20-17 (23-25) en domineerde de tweede set (25-17). Oranje kwam snel op achterstand in de derde set (4-8) en slaagde er niet meer in dat verschil goed te maken (23-25). Na een eenvoudige vierde set (25-10) verspeelde Nederland in de laatste set een voorsprong van 4-1 (10-12). Vervolgens sloeg de onervaren ploeg met acht debutanten op het WK alsnog toe.

Nika Daalderop en Eline Timmerman de uitblinkers

Oranje begon met Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Sarah van Aalen en Britte Stuut. Daalderop maakte 20 punten. Timmerman was goed voor 10 punten en serveerde sterk op belangrijke momenten. Nederland kon bouwen op goede statistieken tegen de Thaise vrouwen, want de voorgaande zeven onderlinge duels werden ook al gewonnen. De laatste nederlaag dateert uit 2016, toen Thailand met 3-2 won.

Beslissingen

Naast Nederland en Thailand zijn ook Italië, België, Brazilië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Slovenië al zeker van de volgende knock-outfase van het WK in Bangkok. In de groepen E tot en met H vallen de beslissingen de komende dagen. De kans is groot dat de achtste finale van Nederland tegen Japan is, dat land staat in het afsluitende duel met Servië één punt achter de koploper.

Turkije-Canada, Dominicaanse Republiek-China, Duitsland-Polen én Servië-Japan gaan allemaal rechtstreeks om de groepswinst en dus een gunstigere plek in het WK-vervolg. Alle genoemde landen zijn al zeker van de achtste finales.