Het WK volleybal in Thailand is begonnen. De Nederlandse vrouwen hopen op een beter resultaat dan het vorige WK in eigen land. Het team telt liefst acht debutanten en lijkt klaar voor de toekomst. Sportnieuws.nl zocht uit welke Nederlandse volleybalster populair zijn op sociale media.

Het WK volleybal wordt gehouden van 22 augustus tot en met 7 september. Het toernooi vindt plaats in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. In totaal doen er 32 landen mee. Nederland zit in een poule met Zweden, Egypte en Thailand.

Voor Nederland is het WK een toernooi vol jongelingen. Bondscoach Felix Koslowski koos zelfs voor acht WK-debutanten, dat is meer dan de helft van de spelersgroep. De 29-jarige Marrit Jasper is de oudste en meest ervaren speelster (216 interlands) in de selectie. Andere ervaren spelers als Celeste Plak en Juliët Lohuis missen in het team.

Nika Daalderop

De aanvoerster en dé belangrijkste pion van het team is Nika Daalderop. De speelster van het Italiaanse Vero Volley heeft bijna 70 duizend volgers op Instagram en is daarmee ook de aanvoerster van deze lijst. Ze is nog vrijgezel, maar liet eerder weten open te staan voor 'een leuke voetballer', al heeft ze wel één belangrijke eis.

Britt Bongaerts

De 28-jarige Britt Bongaerts is de spelverdeler van het Nederlands team en neemt een bak met ervaring mee. De volleybalster uit Roermond maakte vorig jaar de overstap naar Turkije om voor Galatasaray Voleybol te spelen. Ze is grote vriendinnen met teamgenoten Marrit Jasper. Met dik vijftig duizend volgers volgt ze op een aardige afstand van Daalderop.

Sarah van Aalen

De 25-jarige Sarah van Aalen pakt de bronzen medaille op dit lijstje. De Nederlandse volleybalinternational speelt ook in Italië, voor Reale Mutua Fenera Chieri '76. Ze is niet alleen topsporter, maar ook student. Ze volgt een online studie criminologie. Dat doet ze soms zelfs tijdens toernooien. "Vrijwel elke minuut dat we vrij hadden, zat ik tussen de boeken", vertelde ze aan De Gelderlander.

Marrit Jasper (20,4 duizend volgers) en Eline Timmerman (19,6 duizend volgers) vallen net buiten de top 3, maar hopen tijdens het WK in Thailand nog meer in beeld te komen.