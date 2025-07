Nika Daalderop is tegenwoordig hét gezicht van het Nederlandse vrouwenvolleybalteam. De 26-jarige volleybalster is de nieuwe aanvoerster. Toch ontbreekt een vriend nog in het leven, al staat Daalderop daar wel voor open. Een voetballer zou kunnen, al stelt ze daar wel een bijzondere eis voor.

Daalderop wordt in de podcast Over de Top aangekondigd door voormalig international Maret Grothues. Vanaf haar telefoon lepelt ze een paar feitjes op over Daalderop. "Sinds dit jaar is ze ook aanvoerster van het Nederlands team. Ze heeft voor verschillende topclubs gespeeld in Europa. En relatiestatus: onbekend", sluit Grothues af. Het zorgt voor gelach bij de vijf volleybalsters aan tafel.

"Gaan een mooie tijd tegemoet", vermijdt Daalderop nog even het onderwerp. "Ik moet zeggen dat ik na de eerste helft van de zomer wat meer ben gewend aan het aanvoerderschap. Dat is wel heel erg wennen, zeker omdat we nu een nieuwe groep hebben en er minder van de oude garde bij zijn. Maar Elles (Dambrink, red.) helpt me daar mee, toch?", vraagt ze met een lach. "Ik vind dat je het goed doet hoor Nik", is haar antwoord.

Nieuwe club

Na de zomer maakt Daalderop een overstap binnen de Italiaanse competitie. Ze gaat spelen voor Imoco Conegliano, nadat ze eerder voor Vero Volley Milano uitkwam. "Ik hoor alleen maar goede dingen. Topcoach, allemaal topspeelsters. Heel veel zin in", verzekert Daalderop.

Relatiestatus: single

"Maar die relatiestatus is onbekend", grijpt gespreksleider Laura Dijkema nog even terug. Zij is zelf ook single, maar weet de perfecte partner voor Daalderop. "Het zou goed zijn voor het Nederlandse volleybal als jij met een bekende voetballer gaat daten", vindt ze. "Ik denk dat je dat al twee keer hebt gezegd deze week", lacht Daalderop.

Oud-volleybalster Myrthe Schoot wil weten waarom de partner niet binnen de eigen sport kan vallen. "Meer exposure", weet Dambrink. "Je ziet bijvoorbeeld bij Pien Sanders, die is met Jill Roord nu", beargumenteert Dijkema. "Dan kom ik ook op zo'n juicechannel te staan, dat hoeft ook niet voor mij", countert Daalderop.

Belangrijke eis

"Het is goed voor het volleybal", blijft Dijkema bij haar mening. Ze krijgt bijval van Grothues: "Jij als aanvoerster moet daar wel even de kar in trekken." Daalderop zwicht dan toch. "Als jullie een leuke voetballer hebben, hit me up. Boven de 1,90 (meter)", stelt ze wel als eis. "Dat wordt dan een keeper waarschijnlijk", merkt Grothues op, tot groot gelach bij de rest aan tafel. "Staat genoteerd", sluit Dijkema het onderwerp af.