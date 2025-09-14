Met haar 35 jaar is Laura Dijkema met recht een ervaren topvolleybalster te noemen. Ze won prijzen in meerdere landen, maar maakte ook buiten de zaal een hoop mee. Een anekdote uit Rusland springt er wat haar betreft uit.

Dijkema debuteerde als tiener en speelde in onder meer Duitsland, Turkije, Italië en Rusland. Tijdens haar periodes bij Lokomotiv Kalingrad en Leningradka Sint-Petersburg maakte ze het nodige mee, waardoor ook een ander succesvol idee ontstond.

Al een aantal jaar maakt Dijkema een podcast: Over de Top, met naast Dijkema ook haar ex-ploeggenotes Robin de Kruijf, Maret Grothues en Myrthe Schoot. Dat balletje ging rollen, mede door haar avontuur in de Russische stad. "Ik maakte zoveel gekke dingen mee", vertelt Dijkema aan olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in hun Sportnieuws.nl-videoserie. "Dat ik dacht: dit moeten mensen gewoon weten."

Dat maakt de ex-hockeysters natuurlijk nieuwsgierig. Want wat is het gekste dat Dijkema in Kalingrad en Sint-Petersburg en omstreken meemaakte? "Heel veel gekkigheid", zo verzekert ze. "Ik had een jong teamgenootje en zij kon als enige Engels. De rest sprak geen Engels", zo begint ze.

Opvallende ontdekking

Tijdens een tripje kwam Dijkema tot een bijzondere ontdekking bij haar ploeggenote. "We zaten samen in de auto naar een leuk meertje toe. Toen hadden we het er over dat het in Rusland hartstikke normaal is om diploma's en certificaten te kopen. Ik vroeg of zij dat ook eens had gedaan." Het antwoord laat zich raden. "Toen zei ze: ja, ik heb mijn rijbewijs gekocht."

140 over de linkerbaan

Dijkema keek wel even raar op vanuit de bijrijderstoel. "140 op de linkerbaan. En ik zo: oh, even vasthouden." Inmiddels heeft ze Rusland overigens al een aantal jaar achter zich gelaten. De ervaren topvolleybalster vertoeft momenteel in de Verenigde Staten bij een club in de Amerikaanse stad Omaha.

Ellen Hoog en Naomi van As bij Laura Dijkema

In deze videoserie gaan voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As langs bij Nederlandse topsporters. In deze aflevering is volleybalster Laura Dijkema te gast. Zij daagt de tweevoudig olympisch kampioenen uit met een challenge en beantwoordt lastige stellingen over haar sport en privéleven.