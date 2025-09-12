Ze is inmiddels 35 jaar oud, maar de Nederlandse volleybalster Laura Dijkema acteert nog altijd op hoog niveau. Voor het volleybal-icoon komt het einde van haar loopbaan echter langzaam in zicht, waardoor ze ook nadenkt over het leven na haar volleybalcarrière. De vrijgezelle Dijkema zou een leuke partner zeker niet erg vinden.

Want hoewel ze naar eigen zeggen al heel lang geen partner meer gehad heeft, is ze daar wel degelijk in geïnteresseerd. Dat blijkt in de Sportnieuws.nl-videoserie met Ellen Hoog en Naomi van As. De voormalig tophockeysters leggen haar een dilemma voor: een leven zonder volleybal of een leven zonder partner.

Al jarenlang vrijgezel

Daar weet Dijkema, die momenteel in Amerika speelt, wel raad mee. "Dan een leven zonder volleybal. Want dan zoek je wel wat anders wat je leuk vindt, toch?" Dijkema is al jarenlang vrijgezel en hoopt dat daar ooit verandering in komt. "Ik hoop niet dat ik als oude, zielige oma alleen ongelukkig oud ga worden. Dat hoop ik niet."

Als de ex-hockeysters haar moed in spreken en zeggen dat zoiets niet gaat gebeuren, neemt ze zelf het initiatief. "Oproepjes mogen gedaan worden", zo lacht ze. Haar mogelijk toekomstige liefdespartner moet wel rekening houden met hoe Dijkema haar gezinsleven voor zich ziet.

Duidelijk over kinderwens

"Ik heb geen kinderwens jongens", zo vertelt ze aan Van As en Hoog. "Dat heb ik nooit gehad." Toch hoeft dat voor geïnteresseerden geen afknapper te zijn. "Ik heb altijd gezegd voor de mannen die eventueel willen schrijven: als een partner dat echt graag wil, dan zou ik er wel over nadenken. Het is geen gesloten deur, maar voor mezelf hoef ik het niet per se."

Voorlopig is het allemaal nog niet aan de orde. Dijkema volleybalt nog in de Verenigde Staten en heeft het daar uitstekend naar haar zin, ook als vrijgezel. "Volleybal heeft me heel veel gebracht, dat ik zeker. Ook hoe ik als mens ben geworden. Dus ik zou echt niet zonder kunnen. Ik ben nu ook hartstikke content en gelukkig met mijn leven. Ik zou niet anders willen. Ik mis ook geen relatie, maar het toekomstbeeld... Volleybal houdt natuurlijk een keer op."

Ellen Hoog en Naomi van As bij Laura Dijkema

In deze videoserie gaan voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As langs bij Nederlandse topsporters. In deze aflevering is volleybalster Laura Dijkema te gast. Zij daagt de tweevoudig olympisch kampioenen uit met een challenge en beantwoordt lastige stellingen over haar sport en privéleven.