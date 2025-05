Volleybalicoon ziet flink af na heuglijk nieuws: 'Waarom waarschuwt niemand hiervoor?'

Volleybalicoon Robin de Kruijf kondigde recent aan dat ze zwanger is. De 34-jarige ex-topspeelster deed de mededeling in de podcast Over de Top, gevolgd door de vervelende bijwerkingen van de zwangerschap. Daar kreeg ze veel reacties op.

De Kruijf stopte een paar jaar geleden als international met liefst 347 gespeelde wedstrijden namens Nederland. Nu woont ze in Australië met haar verloofde Ben. Met hem krijgt ze in de zomer hun eerste kindje, een meisje. Vlak voor haar bekendmaking in de podcast Over de Top moest ze nog overgeven. Ze hing vloekend boven de pot tijdens de eerste 24 weken van de zwangerschap. "Waarom zegt iedereen dat zwangerschap iets magisch is en waarschuwt niemand voor deze bijwerkingen", zei ze eerder.

'Heel veel moeders'

Ze kon alleen 'overleven' met pizza's en McDonald's, want dat was het enige voedsel waar ze niet van over hoefde te geven. Op die openbaring kreeg ze veel reacties van luisteraars van de podcast, die ze opneemt met collega-internationals Laura Dijkema, Myrthe Schoot en Maret Grothues. "Heel veel moeders die hetzelfde ervaren hebben als ik", zegt De Kruijf. "Bij hen was het negen maanden lang ook overgeven en andere kwaaltjes. Zij waren ook zo verbaasd dat niemand ze daar voor gewaarschuwd had."

Nog niks op Instagram

De Kruijf kreeg de complimenten dat ze gewoon zei waar het op stond en het niet mooier maakte dan het is. "Eigenlijk heel positief. En dat wilde ik ook vooral. Leuk om zo gedeeld te hebben." Collega-volleybalster Dijkema kreeg hele andere reacties van luisteraars. Of het wel echt zo was, het babynieuws van De Kruijf. "Want er staat nog helemaal niks op Instagram. Klopt dat?", vraagt ze aan De Kruijf. "Ja, dat is een bewuste keuze geweest."

'Best wel intiem'

Ze wilde het nieuws eerst delen met de luisteraars van de podcast en daarna pas 'met het grote publiek op sociale media. Al is het zover nog altijd niet, getuige de Instagram-pagina van De Kruijf. "Juist met de luisteraars vind ik het leuk. Zij horen ons en mij praten en wat we delen vind ik soms best wel intiem. Het voelt dat ze luisteren naar wat we te vertellen hebben. Dat vind ik leuker, want ze kennen ons zo een stuk beter."