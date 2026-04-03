Voormalig topvolleybalster Maret Grothues (37) heeft in maart haar actieve loopbaan beëindigd en kan nu dus terugblikken op haar ervaringen en levenslessen. Ze heeft namelijk de gekste dingen meegemaakt.

De 37-jarige voormalig international uit Almelo maakte op Instagram haar afscheid bekend, met de woorden: "Wat ooit begon als een kinderdroom, is uitgegroeid tot iets wat ik nooit had durven voorstellen."

President

In een interview bij All Sports Radio vertelt ze over haar tijd in Polen, waar ze in 2017 neerstreek bij Chemik Police. "Ik had daar in juni 2017 een contract getekend en ik kwam daar. We hadden het EK die zomer met het Nederlands team. Dus ik kwam in oktober bij de club in Polen en op een gegeven moment wil de president het contract aanpassen", vertelt ze.

"In mijn nadeel. Ik denk: contract is contract, ik heb getekend. Dat heeft een paar maanden geduurd. Tot die tijd mocht ik ook niet spelen. Ik trainde wel, volgde elke meeting, maar uiteindelijk konden we geen uitweg vinden. Mijn advocaat zei: "Vertrek zo snel mogelijk." Toen heb ik een taxi gepakt naar Berlijn vanuit Polen. Dat zijn wel dingen waarvan je denkt: waar ben ik in beland? Uiteindelijk is dat ook een rechtszaak geworden, die ik heb gewonnen. Het leek of ik in een film zat."

Over de top

Grothues is een van de makers van de podcast Over de top, samen met volleybalsters Laura Dijkema en hun voormalige teamgenoten Myrthe Schoot en Robin de Kruijf. In totaal speelde Grothues 392 duels in Oranje. Ook was ze jarenlang aanvoerder van Nederland.

"De laatste bal is gespeeld, het laatste punt is gevierd", schrijft Grothues in het afscheidsbericht op Instagram. Met Oranje werd Grothues drie keer tweede op Europese kampioenschappen en vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016) en het WK van 2018. In haar clubcarrière werd ze kampioen in meerdere landen en werd ze in 2022 verkozen tot beste speelster van de Griekse competitie, toen ze met Panathinaikos zowel de competitie als de beker won.