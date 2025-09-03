De Nederlandse volleybalsters zijn in een zinderende kwartfinale gestrand op het WK. Oranje kwam tegen Japan met 2-1 voor in sets, maar kon de klus uiteindelijk niet klaren. De Japanse vrouwen trokken na vijf zwaarbevochten sets aan het langste eind: 20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski zorgde in de achtste finales voor een enorme stunt door titelhouder Servië naar huis te sturen. Oranje won toen na een slopende vijfsetter. Enkele dagen later moesten ze in de Thaise hoofdstad Bangkok opnieuw flink aan de bak, maar dan tegen Japan, de nummer 5 van de wereld. Beide landen speelden drie maanden geleden tegen elkaar in de Nations League en toen verloor Oranje met 3-0 in sets, maar op het WK was het een stuk spannender tussen beide teams.

Nederland begon sterk en pakte de eerste set met 25-20, maar de Japanse vrouwen kwamen sterk terug en pakten de tweede set met dezelfde cijfers. Oranje kwam vervolgens op een 2-1 voorsprong op sets, maar opnieuw kwam Japan terug en dus moest een vijfde set voor de tweede wedstrijd op rij de beslissing brengen.

Voorsprong glipt uit handen

Oranje begon sterk aan de vijfde set, waarin slechts vijftien punten nodig zijn voor de zege. De ploeg van Kozlowski kwam op een 6-3 voorsprong en kon op dat moment de halve finales ruiken. Dat zou een historische prestatie zijn geweest, want alleen in 2018 haalden de Nederlandse vrouwen de laatste vier op een WK.

Het mocht echter niet zo zijn, want Japan knokte zich volledig terug in de partij. Nederland kwam nog wel op een 11-10 voorsprong, maar wist vanaf dat moment nog maar één punt te winnen. Op het eerste matchpoint was het direct raak voor Japan.