De Nederlandse volleybalsters zijn bezig aan een sterk WK in Thailand. In de achtste finales werd regerend wereldkampioen Servië verrassend verslagen met 3-2. De winst is een extra push voor de heldenstatus die de Nederlandse speelsters al hebben onder het Thaise publiek.

Speelster Britt Bongaerts is met haar dik vijftigduizend volgers op Instagram een van de populairste volleybalsters in het Nederlands team. Maar ook onder het publiek in Thailand, waar het WK gehouden wordt, blijkt ze populair te zijn. De 28-jarige Bongaerts werd bedolven onder de cadeautjes.

"Het is echt niet normaal. Voor en na alle trainingen en wedstrijden staan de fans te wachten bij de hal. En dan krijgen we allerlei cadeautjes. Zó ontzettend lief. Nog nooit meegemaakt, zoiets", vertelt de international aan het Algemeen Dagblad. Nederland speelt op 3 september de kwartfinale tegen Japan, dat thuisland Thailand met 3-0 pak slaag gaf.

Opmerkelijke cadeaus

Bongaerts ontving niet zomaar cadeautjes uit de plaatselijke Action. De populaire speelster kreeg meerde cadeaus met een persoonlijke link. "Ze volgen ons waarschijnlijk al sinds we hier in 2023 speelden voor de Volleybal Nations League. En ergens hebben ze in de tussentijd mijn hond voorbij zien komen en die nagemaakt."

Op Instagram laat ze de bijzondere cadeautjes zien. "Zo heb ik ook een poppetje gekregen, waarop ik in het shirt van mijn Turkse club (Galatasaray, red.) sta. Ik wist dat volleybal hier populair is, maar ik was me er niet van bewust dat we fans hebben die zo goed op de hoogte zijn. Op sociale media zag ik dat het bij andere landen ook gebeurt, al is het ene land populairder dan het andere

Nederland reisde met een jonge groep af naar Thailand. Het nationale volleybalteam onderging een metamorfose. "Met deze jonge, nieuwe groep was er in de eerste wedstrijd nog wat spanning. Maar juist daarom was het goed dat we wel wonnen. In die volle hal tegen Thailand was het ook niet makkelijk, maar sleepten we die laatste set er ook uit", aldus Bongaerts.