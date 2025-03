Nederlandse topvedette stopt na 443 interlands bij Oranje: 'Toen kreeg ik voor het eerst kippenvel'

Laura Dijkema stopt na liefst 443 als international van de Nederlandse volleybalsters. De 35-jarige spelverdeelster speelt inmiddels in de Verenigde Staten

Voor de 35-jarige spelverdeelster is "na veertien jaar in het oranje shirt met nummer 14 de cirkel rond", meldt ze via de volleybalbond. Dijkema wil nog wel doorgaan met clubvolleybal, wat ze doet bij LOVB Omaha in de Amerikaanse League One.

Dijkema noemt een paar hoogtepunten. "Ik zal het EK in eigen land, waar we zilver wonnen, nooit vergeten. Voor 10.000 oranje fans in Ahoy kreeg ik voor het eerst kippenvel tijdens een wedstrijd."

Olympische droom

Verder herinnert ze zich de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. "Ik dacht dat zoiets onhaalbaar was. Dat was Nederland in twintig jaar daarvoor niet gelukt, dus als kind was dat nooit een droom geweest."

Dijkema werd niet geselecteerd voor de recente Spelen van Parijs, maar ging wel mee als lid van de begeleiding. "Ik hoop dat ik ook het laatste jaar buiten het veld nog heb kunnen bijdragen aan de prestaties van het team."

Verenigde Staten

Dijkema sprak begin dit jaar met Sportnieuws.nl over haar eerste weken in de Verenigde Staten. Daar is het leven heel anders dan hier. "Sport is hier echt een vak en mensen waarderen de sporters onwijs. Het is gewoon echt een prestatie als je professionele sporter bent. Ik denk dat in Europa er minder op die manier naar gekeken wordt. In Amerika heb je veel meer status als je een topsporter bent."

Zij volleybalt in het relatief kleine Omaha. In de Verenigde Staten is net een nieuwe profcompetitie opgericht; de fans keken normaliter op een 'ander niveau'. "Je merkt dat het Amerikaanse publiek daar ook een beetje aan moet wennen, want ze zijn eigenlijk alleen volleybal op college-niveau gewend. En in colleges is het vrouwen volleybal echt de grootste sport die er is."