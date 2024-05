Welkome zege in Nations League voor volleybalvrouwen in strijd om ticket Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben een belangrijke zege geboekt in de Nations League. Tegen de Dominicaanse Republiek, dat al in bezit is van een ticket voor de Spelen in Parijs, werd het 3-1.

In het derde blok van de Nations League, dat plaatsvindt in het Chinese Macau, had Nederland nog niet gewonnen. Tegen zowel China als Brazilië werd met 3-1 verloren. Winst tegen de Dominicaanse Republiek was dus erg welkom.

Olympische Spelen

Nederland speelde zich via 25-17, 23-25, 25-21 en 25-17 naar een 3-1 overwinning. Het elftal van bondscoach Felix Koslowski pakte zo belangrijke punten op de wereldranglijst. Dankzij de overwinning blijft Canada, dat door goede resultaten deze Nations League over Nederland heen is gewipt, in zicht. Duitsland is de een andere concurrent voor de laatste tickets voor de Olympische Spelen, maar met de oosterburen heeft Nederland een flink gat geslagen. De Duitsers wonnen immers slechts één duel gedurende deze Nations League, tegen drie overwinningen van Nederland.

Zondag speelt Nederland nog tegen Frankrijk, daarna zit het blok in Macau erop. Dan reist de ploeg af naar Fukuoka in Japan, waar het laatste blok plaatsvindt. De tegenstanders zijn dan Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. De eerste drie landen staan hoger op de rangljst. Flinke uitdagingen dus, maar dat betekent ook dat daar veel punten te halen zijn. Het onderlinge duel met Canada is al helemaal belangrijk.