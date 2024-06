Volleybalvrouwen wacht spannende strijd om ticket Olympische Spelen, mannen moeten hopen op wonder

Het is nog maar ruim een maand tot de Olympische Spelen in Parijs van start gaan, maar het is nog niet bij alle sporten bekend wie er in Frankrijk precies gaan strijden om de medailles. Volleybal is een van die sporten en de Nederlandse mannen én vrouwen kunnen zich allebei nog plaatsen.

De mannen en de vrouwen hadden het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken door op het olympisch kwalificatietoernooi vorig jaar bij de eerste twee van hun groep te eindigen, maar dat lukte niet. Dus zijn ze veroordeeld tot de alternatieve route. De Nederlandse teams doen deze weken mee aan de Nations League en dat toernooi speelt een belangrijke rol.

Hoe plaatsen de Nederlandse volleybalteams zich voor de Olympische Spelen?

Het uitgangspunt is vrij simpel: de vijf beste ploegen op de wereldranglijst verdienen en ticket voor Parijs. Daarbij wordt er alleen gekeken naar de landen die nog geen ticket hebben verdiend én er moet van elk continent een team vertegenwoordigd worden.

Aangezien er zowel bij de mannen als de vrouwen geen enkel Afrikaans land hoog op de werelranglijst staat, moet Nederland dus bij de eerste vier ploegen zonder ticket zien te eindigen. De deadline daarvoor ligt na de Nations League.

Zo werkt de puntentelling

Met elke overwinning verdien je punten op de wereldranglijst, maar bij elke nederlaag gaan er punten af. Teams verdienen meer punten als ze van een hoger geplaatst team winnen dan als ze van een ploeg winnen met een lagere positie. De verliezende ploeg raakt dan weer meer punten kwijt als het ten onder gaat tegen een lager gerankte ploeg. De internationale volleybalbond heeft een formule bedacht voor hoeveel punten er precies op het spel staan in elke wedstrijd, maar daar hebben zelfs de grootste wiskundigen moeite mee.

Volleybalsters virtueel zeker

De Nederlandse vrouwen staan op dit moment op de negende plaats van de wereldranglijst, maar vijf van de ploegen boven hen zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Op de geschoonde wereldranglijst staat Nederland dus vierde. Canada zit Nederland echter op de hielen. Ook Duitsland en Thailand maken nog een kleine kans. De laatste duels in de Nations League zijn dus allesbeslissend.

Nederland doet van 14 mei tot en met 23 juni mee aan de Nations League. Het speelt in totaal twaalf groepswedstrijden die meetellen voor de wereldranglijst. Oranje sluit het toernooi deze week af met vier wedstrijden in Japan nadat het eerder al vier duels speelde in Turkije en ook vier in China. Hieronder hebben we het volledige speelschema op een rij gezet.

Speelschema Nederlandse volleybalvrouwen

14 mei: Nederland - Bulgarije 3-0

16 mei: Nederland - Turkije 1-3

18 mei: Nederland - Polen 3-0

19 mei: Nederland - Duitsland 3-1

29 mei: Nederland - China 1-3

30 mei: Nederland - Brazilië 1-3

31 mei: Nederland - Dominicaanse Republiek 3-1

2 juni: Nederland - Frankrijk 3-0

12 juni: Nederland - Servië 3-1

13 juni: Nederland - Verenigde Staten

14 juni: Nederland - Canada

16 juni: Nederland - Zuid-Korea

Mannen wacht grotere uitdaging

Waar de vrouwen hun positie vast moeten houden, moeten de mannen nog gaan klimmen. Zij staan dertiende op wereldranglijst, maar op de geschoonde ranking staat het zesde. Oranje zal dus nog twee plaatsen moeten klimmen en Servië en Cuba zijn daarbij de teams die het dichtst boven Nederland staan.

Het gat is na de teleurstellende resultaten in het begin van de Nations League echter groot en dus lijkt het erop dat de lange mannen hun laatste duels allemaal zullen moeten winnen. De mannen sluiten de Nations League af met vier duels op de Filipijnen.

Speelschema Nederlandse volleybalmannen