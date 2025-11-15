Windsurfer Kiran Badloe werd afgelopen jaar voor het eerst vader. In aanloop naar het EK iQFoil doet hij een boekje open over het gezinsleven. "Je moet flexibel zijn."

Het gezinsleven van Badloe is een stuk drukker dan voorheen, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. Samen met zijn vriendin Nicky verwelkomde hij in mei een dochter. Gelukkig slaapt ze goed. "Ik ben helemaal niet gestoord", zegt de olympisch kampioen van 2021. "Om 7.00 uur werd er pas iemand wakker die heel klein was en een beetje melk nodig had."

"Het is even een switch thuis, maar wel een hele leuke", vervolgt hij. "Tot zover is het echt fantastisch. Alle clichés zijn helemaal waar. Ik vind het geweldig. Het is echt een soort nieuwe liefde die je in je armen geworpen krijgt en waar je gewoon voor gaat zorgen en niet meer omheen kan."

Combinatie vaderschap en topsport

Hij waardeert elk moment met zijn dochter en geniet van het gezinsleven. Toch schuift hij zijn topsportdoelen niet aan de kant. Tussen 22 en 29 november doet Badloe mee aan het EK iQFoil. Maar het ouderschap is net zo bijzonder als zijn vele wereld- en Europese titels. "Het is een hele mooie stap in mijn leven. Ik ben ook wat ouder aan het worden. Dus dat wij onszelf nu ouders mogen noemen, is wel heel bijzonder."

Het combineren van zijn sportcarrière en het vaderschap gaat eigenlijk ook heel goed. "Als watersporter moet je flexibel zijn. En als je iets moet zijn met een baby, is dat flexibel. Je kan plannen wat je wil, maar het gaat toch altijd anders. En dat zit wel in ons systeem", vertelt de 31-jarige. "Dus wat dat betreft is het heel fijn. Ik kan trainen wanneer zij slaapt en als ze wakker is gaan we lekker spelen samen. Het is echt heel geweldig."