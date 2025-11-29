De Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij bij het omstreden toernooi Northern Palmyra Trophies in Sint-Petersburg verloren. De Rus Daniil Medvedev versloeg de Nederlandse nummer 25 van de ATP-ranking.

Griekspoor verloor van Medvedev met 4-3 4-2 5-3 . Bij het toernooi wordt een andere puntentelling toegepast. Medvedev speelt namens het team Sphinxes, Griekspoor namens Lions.

Griekspoor vormt met zijn vriendin Anastasia Potapova, Alexander Bublik en Diana Shnaider een team. Zij nemen het op tegen een ander team dat bestaat uit Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Veronika Kudermetova en Yulia Putintseva.

Omstreden toernooi

Het demonstratietoernooi wordt sinds 2022 gehouden. Op die manier krijgen Russische tennisfans toch nog wat vermaak van topspelers. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 vinden er geen internationale toernooien van ATP en WTA plaats in Rusland. De internationale tennisfederatie ITF schorste de tennisbonden van Rusland en Belarus, die daardoor ook niet mogen deelnemen aan landentoernooien.

Die politieke situatie maakt de deelname van Griekspoor in Rusland omstreden. Na aankomst in Rusland zei hij tegen een Russische site dat de omgeving van Sint-Petersburg een positieve indruk op hem maakt. Hij vergelijkt de stad met Amsterdam.

Grandslamtoernooi

Voormalig nummer 1 van de wereld Medvedev gaf aan dat hij het evenement zeer serieus neemt. "Ik benader dit evenement als een grandslamtoernooi", zei de beste tennisser van Rusland op een persconferentie", zei hij.

Sportkoepel NOC*NSF is "niet gelukkig" met de deelname van tennisser Tallon Griekspoor aan een invitatietoernooi in Rusland. "Het loopt niet synchroon met ons beleid, maar het is een persoonlijke keuze. We kunnen het hem niet verbieden", liet een woordvoerster weten. Tennisbond KNLTB zegt de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te volgen. Die schrijven voor dat er geen spelers of vertegenwoordigende teams namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Reageer en praat mee!