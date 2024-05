Aangeslagen Thijs Zonneveld zag ongeluk met vriend Ivar Slik gebeuren: 'Ik kreeg zijn fiets in mijn gezicht'

Thijs Zonneveld was dinsdag getuige van het ongeluk dat zijn fietsvriend Ivar Slik overkwam. De twee zijn, met ook Niki Terpstra en Jasper Ockeloen, in de Verenigde Staten om aan gravelkoersen mee te doen. Twee dagen geleden ging het tijdens een training helemaal mis. "Hij heeft een enorme klap gehad."

"We waren aan het trainen en Ivar is tegen een auto gebotst en naar het ziekenhuis gebracht", vertelt een duidelijk aangeslagen Thijs Zonneveld in zijn podcast In het Wiel. "Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hem en is hij bij. Hij maakt grapjes als hij bij is, maar hij heeft wel een enorme klap gehad. Dus we zijn onwijs geschrokken. In het ziekenhuis wordt hij nu continu gemonitord om te kijken of alles goed blijft gaan. Hij heeft een gebroken neus en een scheurtje in zijn schedel, aan de achterkant. Zware hersenschudding uiteraard en een hoop butsen en kneuzingen."

"Het was wel echt enorm schrikken", aldus de renner/wielercolumnist. "Nu zijn we vooral bezig met hoe het met hem gaat. We gaan zo weer naar hem toe om te kijken hoe het gaat. Hij moet vooral liggen en rust houden. En hij zit onder de pijnstillers. Ligt een groot deel van de dag met zijn ogen dicht rust te houden. Het is gewoon zwaar klote."

'Verkeerde moment, verkeerde plek'

"Het was een freak accident, een slechte samenloop van omstandigheden. Ik denk dat er juist veel renners overstappen van weg naar gravel omdat het iets veiliger is, over het algemeen. Ook met trainen rijd je veel minder in het verkeer. Verkeerde moment, verkeerde plek. Het was niet in een wedstrijd, of in een extreem onveilige situatie. Maar Ivar koopt er allemaal heel weinig voor, die ligt in het ziekenhuis."

'Twee blauwe ogen'

"Gisteren hebben we anderhalf uur gefietst. Jasper, Niki en ik hebben het allemaal zien gebeuren. We zijn vooral met Ivar bezig en voelen allemaal de stress in ons lijf. We hebben weer gefietst om weer een beetje gevoel op de fiets te krijgen. Ik denk dat ik dat zelf ook wel nodig heb, ergens. Omdat het gewoon een heel heftig ongeluk was."

"Ik kreeg zelf zijn fiets in mijn gezicht. Ik heb twee blauwe ogen en mijn neus is kapot en ik heb mijn lip laten hechten. Maar goed, fysiek mankeer ik niks en ik ben meer bezig hoe het met Ivar gaat en de impact van wat we hebben meegemaakt en gezien. We proberen ook af en toe aan iets anders te denken. Want je zit continu in een cirkeltje van wat er is gebeurd en hoe het nu met hem is. Dan ga je het weer bespreken. Het is lastig. We zijn alle drie nog niet echt bezig met de komende weken. We gaan zo trainen, langs het ziekenhuis. Dat is dus wat ik bedoel."

'Een beetje down'

Het ongeluk heeft duidelijk indruk gemaakt op Zonneveld. "Het maakt het extra moeilijk dat het een goede vriend van ons is. Daardoor komt het ook dichterbij. Niet alleen maar dat we het vanaf de eerste rij hebben gezien. Het is een heel goede maat van ons en die hadden we graag iets anders gegund."

"Ik heb heus wel dingen gezien en dingen meegemaakt in wedstrijden. Van renners om me heen, dat dat echt zwaar klote is. Het komt nu echt nog wel een paar dimensies dichterbij. Ik ben ergens wel verslagen, een beetje down."

