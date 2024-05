Giro d'Italia, etappe 19 | Heuvelachtige rit gaat voor vuurwerk zorgen in de vlucht

De negentiende etappe van de Ronde van Italië is er zonder twijfel één voor de goed klimmende aanvallers. Vanaf de start verloopt de rit nog redelijk rustig, maar het tweede gedeelte is zeer uitdagend. Gaan de klassementsmannen zich mengen in de strijd om de ritzege of krijgen we een strijd op twee fronten? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

In de finale van de etappe van donderdag reed Thymen Arensman lek. De televisiekijker zag dat hij een fiets van een ploeggenoot kreeg aangereikt, en door Jhonatan Narváez werd teruggebracht naar het peloton. Daardoor liep Arensman verder een achterstand op in het algemeen klassement. Maar op dat moment was tijdverlies zijn minste zorg. De Nederlander plaatste na afloop een foto van zijn lekke band op Instagram. Daar werd uit duidelijk dat het zomaar een einde aan zijn Giro had kunnen betekenen.

Thymen Arensman toont schokkende foto op Instagram: 'Had veel slechter af kunnen lopen' Er had bijna een streep door de Giro d'Italia gekund voor Thymen Arensman. De Nederlandse renner van INEOS kwam donderdag tijdens de sprintetappe tot twee keer toe met de schrik vrij. Op Instagram toont Arensman een schokkende foto.

Het parcours | Mortegliano > Sappada ( 157 km)

Vanaf de start uit Mortegliano trekken de renners noordwaarts richting de Oostenrijkse grens, waar later in de finale meerdere beklimmingen worden afgewerkt. Na 56 kilometer wacht de eerste tussensprint, vervolgens loopt het parcours op richting de eerste gecategoriseerde klim van de dag. Ondanks de lengte van 4,4 kilometer is de Passo Duron direct het lastigste obstakel vanwege het gemiddelde stijgingspercentage van 9,6%, met sommige stukken van zelfs 18%.

De renners dalen af en komen dan aan bij de tweede tussensprint van de dag. Dat punt is bovendien de voet van de beklimming van de Sella Valcalda (6,5 km à 5,9%). Na de afdaling volgen er dertien stijgende kilometers richting het laatste obstakel van de dag. De Cima Capadda (7,4 km aan 5,4%) is vrij onregelmatig en kent stijgingspercentage tot 15%. Wanneer de renners de top van de als tweede gecategoriseerde klim hebben bereikt resteren er nog zeven heuvelachtige kilometers richting de streep in Sappada.

Profiel van de negentiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Door de uitdagende bergetappes wordt op vrijdag en zaterdag een echte strijd verwacht tussen de klassementsmannen. Niet zozeer om de eindzege, want Tadej Pogacar heeft de roze trui stevig om zijn schouders zitten. Maar juist de strijd om de plekken achter de Sloveen zijn alles behalve beslist.

Giro-leider Tadej Pogacar blijft maar winnen: dit is de enorme prijzenkast van het wielerfenomeen Tadej Pogacar lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Sloveen wint de ene wedstrijd na de andere en niets lijkt hem te stoppen richting de eindzege van de Giro d'Italia. Het zorgt ervoor dat de pas 25-jarige bouwt aan een enorme prijzenkast.

Om die reden verwachten wij in de negentiende etappe vuurwerk tussen de klassementsrenners, maar dan wel op twee fronten. Pogacar heeft zijn zinnen gezet op de etappe van zaterdag, en verder zien wij geen andere ploegen die willen controleren. Alles bij elkaar verwachten wij daarom dat een aanvaller met de overwinning aan de haal gaat.

We beginnen met de luxeknecht van de rozetruidrager Rafa Majka. De Poolse renner van UAE Team Emirates heeft zijn kopman gedurende deze Giro hoogstwaarschijnlijk aan de eindoverwinning geholpen. Om die reden mag Majka vandaag voor zijn eigen kansen gaan. Het meesturen van de ploeggenoot van Pogacar zorgt ervoor dat ze zelf niet hoeven te controleren in het peloton. Met zijn uitstekende kwaliteiten bergop maakt Majka een goede kans om zijn ploeg van nieuw succes te voorzien.

Een renner die wel al succesvol was deze ronde is Georg Steinhauser. Hij werd al knap derde in de koninginnenrit, maar in de achttiende etappe was het raak met een knappe solo. De Duitse renner van EF Education-EasyPost heeft ongetwijfeld nieuwe doelen gesteld nu hij de beschikking heeft over zulke goede benen. Steinhauser zou dus zomaar eens zijn kunststukje kunnen herhalen in de etappe van vrijdag.

Georg Steinhauser wint solo in Giro na zware bergetappe en houdt groep der favorieten achter zich Georg Steinhauser heeft de zeventiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een sterke kopgroep leek de zege te krijgen van het peloton, totdat dsm-firmenich PostNL besloot om het gat te dichten voor hun kopman. Echter volgde er geen aanval van Romain Bardet, waardoor Steinhauser zijn kans schoon zag. De Duitse renner van EF Education-EasyPost hield knap stand en boekte zo zijn eerste zege in een grote ronde.

Zonder enige twijfel is Julian Alaphilippe met afstand de meest aanvallende renner van deze Giro. De Fransman zag zijn geleverde inspanningen terugbetaald worden met zijn overwinning in de twaalfde etappe naar Fano. Maar ook na zijn magistrale zege ging de renner van Soudal Quick-Step veelvuldig in de aanval. Tot dusverre leverde het Alaphilippe nog geen tweede overwinning op. Toch lijkt de negentiende etappe hem goed te liggen, waardoor misschien wel opnieuw kan zegevieren.

Prachtig gebaar Tadej Pogacar: pechvogel beloond voor moedig optreden in Giro De zestiende van de Ronde van Italië werd opnieuw een prooi voor Pogacar. Enige tijd leek Pellizzari op weg naar de ritzege in een chaotische koersdag. Maar de rozetruidrager haalde in de slotkilometer alsnog de jonge Italiaan in, die hem niet meer kon volgen richting de streep. Na afloop toonde Pogacar respect en gaf hij de nummer twee van de dag een mooi aandenken.

Een groot Italiaans talent maakt deze Giro zijn debuut in een grote ronde. En dat doet Giulio Pellizzari niet onverdienstelijk. De 20-jarige renner van VF Group - Bardiani CSF - Faizanè toonde al vaker bergop met de sterkste mee te kunnen. In de zestiende etappe zag het er zelfs even naar uit dat hij de etappe op zijn naam ging schrijven. Ware het niet dat - wie anders dan - Tadej Pogacar hem in de laatste kilometer inhaalde en zo zijn vijfde zege kon pakken. Laten we hopen dat Pellizzari vandaag revanche kan nemen met een prachtige ritzege.

Giulio Pellizzari kwam in de zestiende etappe al dichtbij een ritzege maar zag toen Tadej Pogacar de overwinning wegkapen © Getty Images

Namens Visma | Lease a Bike is Attila Valter de laatste etappes veel in de aanval te vinden. Het is de Hongaarse klimmer nog niet gelukt om in een goede vlucht mee te zitten. Echter is het wel duidelijk dat hij over goede benen beschikt. De winnaar van de tiende etappe kent uiteraard al een geslaagde Giro. Toch kan Valentin Paret-Peintre zijn ronde nog meer glans geven door opnieuw in de vlucht te gaan, waar hij het de concurrenten lastig kan maken. Een andere mogelijkheid is dat zijn oudere broer Aurélien de kans krijgt om voor eigen succes te gaan.

Prachtige omhelzing tussen broers Paret-Peintre na ritzege Valentin: 'Het is een droom om hier te winnen' Valentin Paret-Peintre stapt definitief uit de schaduw van zijn oudere broer met zijn ritzege in de Giro d'Italia. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Aurélien die in 2023 al zegevierde. Het weerzien tussen de Franse broers leverde mooie beelden op.

Damiano Caruso hebben we deze ronde nog niet veel in actie gezien. De Italiaan begon vol ambities maar een valpartij speelde hem al vroeg parten. Toch lijkt Caruso langzaam weer in vorm te komen, waardoor hij kan meestrijden om de overwinningen vanuit de vlucht. Tot slot benoemen we Michael Storer die een sterke Giro rijdt. De Australische klimmer van Tudor staat op dit moment twaalfde in het algemeen klassement, en echt ruimte voor verbetering is er niet. Storer probeerde al enkele keren mee te zitten in de vlucht, maar werd tot zijn frustratie steeds ingerekend. Heeft hij vandaag meer geluk?

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Rafa Majka

** Georg Steinhauser, Julian Alaphilippe, Giulio Pellizzari

* Atilla Valter, Valentin Paret-Peintre, Damiano Caruso, Michael Storer

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Algemeen klassement voor etappe 19

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 67:17:02 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio Movistar Team +13:33 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei wordt in de Giro d'Italia gestreden om de roze trui. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken