Arvid de Kleijn zorgt voor tweede Nederlandse succes met etappezege in Parijs-Nice

Arvid de Kleijn heeft de tweede etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Nadat gisteren Olav Kooij wist te winnen was het nu de beurt aan de Nederlander van Tudor Pro Cycling. Er gebeurde verder weinig in de etappe, op een paar kleine valpartijen na.

Voor de etappe van start ging werd de kans wederom groot geacht dat Kooij de dagzege weer zou pakken. Zondag sprintte hij al soeverein richting zijn eerste ritzege in Parijs-Nice. Ook Mads Pedersen was weer een favoriet in de sprintetappe van maandag. Mathieu Burgaudeau kende voor de eindsprint nog een succesje, aangezien hij als één van de aanvallers de bergtrui pakte.

Ook de Nederlander Pascal Eenkhoorn liet zich nog even zien in de ontsnapping. Uiteindelijk had geen enkele ontsnapping zin en dus stoof het peloton af op een massasprint. Daar was De Kleijn de slimste na een lange sprint met Danny van Poppel. Ook Dylan Groenewegen probeerde het nog, maar die kwam er ook niet aan. De Kleijn pakte daarmee voor het eerst een zege in een Pro Tour-wedstrijd. Laurence Pithie nam de leiderstrui over van Olav Kooij, die zich niet kon mengen in de sprint.