Olav Kooij zorgt bij start Parijs-Nice gelijk voor Nederlandse glorie

Olav Kooij heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. Het talent van Visma - Lease a Bike was na 157 kilometer de baas in de sprint. Al moesten de foto's bij de finish uitkomst brengen omdat Mads Pedersen nog dicht in de buurt van Kooij kwam.

Bij de finish in Les Mureaux (waar ook de start was) kwam de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie als derde over de streeo, de Nederlander Nils Eekhoff viel met de vierde plaats net buiten het podium.

Voor Kooij (22) was het al zijn derde zege van dit seizoen. Eerder won hij de Clásica de Almería en een rit in de UAE Tour. Ook vorig jaar won de Numansdorper al een rit in de 'Koers naar de Zon', eveneens door oud-wereldkampioen Pedersen te verslaan. "Dit was ook echt een rit voor hem en we wisten dat Mads goed bezig is", vertelde Kooij in het flashinterview na de finish.

Het was een pittige rit geweest, met een aantal klimmetjes. "We wisten ook dat het zwaar zou worden maar wilden ervoor gaan. Ik moest wel die hellingen over. Toen dat lukte rook ik mijn kans. Mooi dat dat nu ook nog de leiderstrui oplevert", aldus Kooij, na een rit met een aantrekkelijke finale.

Maandag volgt een grotendeels vlakke rit van Thiory naar Montargis. Dinsdag is er een ploegentijdrit in Auxerre. De bekende Franse rittenkoers duurt tot en met zondag.