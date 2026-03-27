In navolging van Annemiek van Vleuten raakt een ander bekend wielergezicht steeds meer naar de achtergrond bij de NOS. Dat bevestigt oud-renner Stef Clement, die tegenwoordig chef wielrennen is bij de omroep.

Van Vleuten stapte na haar rijke wielercarrière over naar de NOS, om onder meer co-commentaar te geven en in De Avondetappe te verschijnen. Dat botst met haar werkzaamheden als coach van de wielerploeg Fenix-Premier Tech. "Echt met pijn in mijn hart dat ik dat niet meer mag doen voor de NOS. Echt super jammer", sprak de 43-jarige Van Vleuten onlangs.

Ontbrekende Roxane Knetemann

Van Vleuten wisselde de analyses en het co-commentaar af met Roxane Knetemann, die al wat langer in dienst was bij de NOS. Maar ook haar stem is de laatste tijd weinig meer te horen. " Dat heeft te maken met haar overige werkzaamheden", zegt Clement in gesprek met Wielerflits. Ook het beperkter aanbod aan koersen speelt mee in het besluit. Bovendien zijn Ellen van Dijk en Kirsten Wild aan het team toegevoegd.

" We hebben Roxane een voorstel gedaan richting de klassiekers. Daar zijn we eigenlijk niet uitgekomen", aldus Clement. De dochter van wielericoon Gerrie Knetemann heeft nog tal van andere werkzaamheden buiten het co-commentaar. Zo is ze scout van Red Bull-BORA-hansgrohe, koersdirectrice van de NIBC Tour of Holland en co-host van podcast In het Wiel.

Die baantjes schuren met haar werkzaamheden voor de NOS. "Er is teleurstelling bij zowel Roxane als Annemiek en die begrijp ik ook", stelt Clement. "Dat is natuurlijk vervelend, omdat je heel graag met mensen werkt. Maar tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook blij om te zien dat zij allebei heel mooie werkzaamheden ernaast hebben."