Een opzienbarend einde van de elfde etappe van de Vuelta. De heuvelachtige etappe met start en finish in Bilbao stond al de hele dag in het teken van chaos en protesten. Daardoor nam de organisatie noodgedwongen een ongekende maatregel.

De toch al chaotische Vuelta werd al vroeg in de etappe opgeschrikt door nieuwe incidenten. Sterker nog: het was al raak voor de neutralisatie. Toen stond het peloton lange tijd stil. Het zou zelfs zijn gegaan over het mogelijk niet opstappen van wielerploeg Israel Premier-Tech. Die ploeg ligt onder vuur door de rol die het land Israël speelt in de schrijnende situatie in Gaza.

Palestijnse vlaggen

Ook de elfde etappe van en naar Bilbao was chaotisch. Er waren zo'n beetje overal Palestijnse vlaggen te zien en op een van de laatste beklimmingen moesten renners uitwijken voor demonstranten die met een groot spandoek het asfalt opkwamen. Richting de slotklim hield de organisatie hun hart vast. Het was duidelijk te zien dat ook binnenin het peloton het nodige werd overlegd.

🚴🇪🇸 | De hele dag zijn er rond Bilbao van deze protestacties. Het gaat telkens maar net goed met de renners... 😶😶 #LaVuelta25



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 3, 2025

Chaos bij finishplaats

Niet veel later werd duidelijk waarom. De organisatie maakte duidelijk dat er geen etappewinnaar zou zijn vanwege onrust rondom de finish in Bilbao. Daardoor was er geen ritwinnaar en werden de eventuele tijdsverschillen opgenomen op drie kilometer voor de finish. Op beelden vanuit het Baskenland is te zien dat er veel politie-agenten op de been zijn en op het asfalt staan waar eigenlijk de renners zouden moeten sprinten om de zege.

PAS DE VAINQUEUR SUR LA 11E ÉTAPE DE LA VUELTA ! Si les temps seront gelés à 3km de la ligne d'arrivée, les coureurs n'iront donc pas sur la ligne, s'arrêtant avant. Cette situation s'explique par les incidents avec les manifestants pro-Palestine. #LaVuelta25

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 3, 2025

Spektakel op slotklim

Op de slotklim werd er desalniettemin hard gekoerst. Tom Pidcock imponeerde en reed iedereen uit het wiel. De Brit loste onder meer Jonas Vingegaard, Joao Almeida en Jay Hindley en pakte zo de meeste bonificatiesecondes aan de top van het klimmetje. De Deense klassementsleider haalde Pidcock nog bij, maar de rest lukte dat niet meer. Zij kwamen dus als eerste langs op het punt waar de tijdverschillen werden opgenomen.

Pidcock en Vingegaard deden zo uitstekende zaken in de strijd om de rode trui. De Deen van Visma | Lease a Bike pakte tijd op Almeida en zijn andere concurreten. Pidcock, voorafgaand aan de etappe vierde, schoof ook dichter bij de concurrentie.