De Vuelta is bezig aan een onrustige editie. Het rommelt er al dagen en ook tijdens de elfde etappe wordt de rittenkoers ontsierd door randzaken. Een tijdlang hield het peloton de benen stil.

De Ronde van Spanje is over de helft en er is al een hoop gebeurd. Niet alleen op sportief gebied, maar ook incidenten buiten de schuld van veel renners om. Zo was er de soap met Team UAE Emirates-toprenner Juan Ayuso, die tijdens de Vuelta zijn ploeg duidelijk zag maken dat hij mag vertrekken bij het team. De Spanjaard reageerde daar tegenover de pers dan weer woest over.

En dan was er nog dat opzienbarende ongeluk van Simone Petelli. De Italiaan van Wanty-Intermaché kwam ten val door demonstrerende toeschouwers. Al de hele Vuelta zijn er mensen langs de kant te zien die Palestijnse vlaggen bij zich hebben en daarmee aandacht vragen voor de schrijnende situatie in Gaza. Tijdens de ploegentijdrit werd Israel-Premier Tech Andere protestacties liepen, voor de renners dan, met een sisser af.

Voor de start van etappe elf was het echter weer raak. Al voordat de de etappe met start en finish in Bilbao was het hommeles. Er zouden teams zijn die eigenlijk wilden dat Israel Premier-Tech niet meer van start zou gaan. Die renners van die ploeg stapten echter gewoon op de fiets. Enkele minuten daarna gingen mensen met Palestijnse vlaggen op het parcours en stond de boel weer stil.

Uiteindelijk trok het peloton in gang. De Palestijnse vlagen waren echter niet verdwenen. Grotendeels bleven de protestacties beperkt tot de stoep, maar op minder dan 30 kilometer van de streep moesten renners toch weer opletten. Toeschouwers gingen met een groot spandoek het asfalt op en de wielrenners moesten er omheen of zelfs onderdoor. Gelukkig viel er niemand op de grond.