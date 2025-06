Een aantal boze wielrensters heeft zich uitgesproken tegen de UCI. Onder andere Nederlandse toppers als Demi Vollering, Lorena Wiebes en Mischa Bredewold hebben uitgehaald naar de bond. Ze vinden dat ze genegeerd worden bij het aanpakken van de onveiligheid in de wielersport.

Er wordt al lange tijd gesproken over nieuwe veiligheidsmaatregelen. Ieder jaar wordt het peloton weer opgeschrikt door grote valpartijen in koersen. De Australische oud-renster Grace Brown spreekt zich uit over de aanpak van de UCI met betrekking tot veiligheid en is erg fel: "De bond wil liever organisaties en inkomsten beschermen dan de levens van renners."

Brown weet dat er nagedacht wordt naar een manier om koersen minder gevaarlijk te maken. "Een geweldig doel, maar als je ziet wat ze willen aanpakken is dat alleen het laaghangend fruit", merkt ze op in een video op Instagram.

"De renners fietsen te snel, dus willen ze hen langzamer maken zodat er minder valpartijen zijn. Makkelijk", zegt Brown cynisch. "Maar hoe doe je dat?" De UCI bedacht er wat op, maar die 'oplossing' blijkt niet voor iedereen geschikt.

Restricties

Er wordt vooral gekeken naar aanpassingen van het materiaal en restricties waardoor de renners langzamer fietsen. Een grote verandering is de regel dat een stuur minimaal 40 centimeter breed moet zijn. "Daarbij worden de fysieke mogelijkheden van kleinere rensters volledig genegeerd."

Dat is vooral problematisch voor vrouwen, die al onvoldoende gerepresenteerd worden in deze discussies, vindt Brown. "Er is sprake van een one size fits all-aanpak, maar die past niet bij de meeste van ons."

Gevaar

"Bovendien voelt het als een luie oplossing. Is er uberhaupt geanalyseerd of de snelheid de onderliggende oorzaak van de valpartijen is? Of negeren we andere problemen?", vraagt de 32-jarige zich af. "Renners vragen steeds om betere koersindelingen, duidelijke routeaanwijzingen en goede beveiliging."

Ook dat zou een hoop problemen kunnen voorkomen. "Toch zien we nog steeds met regelmaat renners die een verkeerde afslag nemen, in het verkeer en tussen fans terechtkomen of in aanraking komen met ander gevaar wat voorkomen had kunnen worden."

Geïrriteerde Lorena Wiebes

Daarover deed Wiebes recent nog haar beklag na haar winst van de nieuwe koers Copenhagen Sprint. "De race had een geweldige sfeer, maar was erg gevaarlijk. Er waren amper waarschuwingen rond vluchtheuvels of andere obstakels in het wegdek."

Ook het weer kan voor gevaren zorgen, zowel bij extreme hitte als bij flinke regenval. "Toch is er nog steeds geen duidelijk protocol over koersen in deze omstandigheden", vervolgt Brown. "Natuurlijk zal er altijd risico blijven, dat is onderdeel van de sport. Maar er moeten maatregelen getroffen worden, zonder de kwaliteiten van de renners tegen te werken. Daarom moet er geluisterd worden naar de renners en harde beslissingen genomen worden."

Ook Vollering en Bredewold waren het volledig met haar woorden eens. Zij deelden de video dan ook via sociale media. Vollering focust zich momenteel op haar grote doel voor de zomer: De Tour de France Femmes. De strijdt om het geel vindt plaats tussen 26 juli en 3 augustus.