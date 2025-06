De Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike heeft de selectie voor de aankomende Tour de France bekend gemaakt. Kopman Jonas Vingegaard gaat voor zijn derde zege in de Ronde van Frankrijk en krijgt daarbij hulp van zeven ijzersterke ploeggenoten. Opvallend is dat er geen enkele Nederlander in de selectie zit.

Vingegaard won de Tour in 2022 en 2023. Toen wist het sterke collectief rivaal Tadej Pogacar in drie loodzware weken te slopen. Dat is ook dit jaar de tactiek. Zo krijgt Vingegaard hulp van onder meer Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss en de kersverse Giro-winnaar Simon Yates.

Ook de Belgen Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zijn er bij. Tevens zit Edoardo Affini bij de selectie. Hij neemt de plek over van de geblesseerde Fransman Christophe Laporte. Daardoor zit er geen enkele Nederlander bij de selectie. Dat is voor het eerst.

Tadej Pogacar in topvorm

Het wordt een hels karwei voor Vingegaard om voor de derde keer de Tour de France te winnen. Tijdens het Critérium du Dauphiné eindigde hij als tweede op ruime achterstand van Pogacar. Vingegaard reed nog niet al te veel wedstrijden omdat hij ten val kwam in Parijs-Nice. Vorig jaar was hij maar net op tijd fit genoeg voor de wereldberoemde wielerronde na een zware val in de Ronde van Baskenland.

Hoewel Pogacar in topvorm is en hij al wist te winnen in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl ziet Visma | Lease a Bike kansen. "Met deze acht sterke renners geloven we in het plan dat we hebben gemaakt voor de Tour de France. Vanaf dag één zullen we er als team moeten staan om Jonas optimaal bij te staan in het klassement", aldus manager Grischa Niermann. Maar dat is niet het enige doel.

"Daarnaast zullen er voor verschillende renners kansen zijn om voor ritzeges te gaan. We hebben een optimale voorbereiding achter de rug en denken daarmee het beset mogelijke resultaat te kunnen behalen."

Andere klassementsrenners

De Tour de France begint op zaterdag 5 juli in Lille. Op zondag 27 juli wordt de laatste etappe in Parijs verreden. Naast Vingegaard en Pogacar zijn ook Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Primoz Roglic en Enric Mas namen die hoge ogen kunnen gooien in het algemeen klassement.