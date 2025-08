De Italiaan Filippo Ganna en de Nederlander Harrie Lavreysen moeten vrezen dat hun wereldrecords eraan gaan. Twee Britten doen namelijk dit jaar nog een aanval op de tijden van de gekend tijdrijder en olympische topper.

De Britse wielrenner Charlie Tanfield doet op 14 augustus op de wielerpiste van het Turkse Konya een poging het werelduurrecord te verbeteren. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI. Het record is in handen van de Italiaan Filippo Ganna. Die legde in oktober 2022 in het Zwitserse Grenchen in een uur 56,792 kilometer af. Na drie jaar kan Ganna zijn record dus verliezen aan een Brit. De renner van INEOS is nu nog herstellende van zijn vroege uitvalbeurt in de Tour de France. Ganna was de allereerste uitvaller.

'Wauw, dit zou ik ook weleens willen'

De 28-jarige Tanfield is voornamelijk als baanwielrenner actief. Op de Olympische Spelen van Parijs pakte hij met de Britse ploeg zilver op de achtervolging. Op de WK van Apeldoorn in 2018 waren de Britten met Tanfield de beste op de ploegachtervolging. "Toen ik net bij de Britse selectie kwam, had Sir Bradley Wiggins het record in handen en ik dacht: Wauw, dit zou ik ooit weleens willen proberen", zegt Tanfield in een bericht van de UCI.

"Ik zag dit jaar na de Spelen als het moment waarop ik de vrijheid zou hebben om het te proberen en dat is precies wat ik ga doen." Baansprinter Matthew Richardson reist mee naar Turkije voor een poging het record over 200 meter met zogenoemde vliegende start te verbeteren.

Harrie Lavreysen

Dat is een onderdeel dat wordt gereden als kwalificatie voor de sprinters. Richardson (26) reed tijdens de Olympische Spelen van Parijs een tijd van 9,091 seconden. Dat wereldrecord hield niet lang stand, want niet veel later dook Harrie Lavreysen drie honderdsten onder die tijd: 9,088. Lavreysen werd in Parijs de koning van het baanwielrennen. De Nederlandse leeftijdsgenoot van Tanfield maakte zijn bijnaam Hattrick Harrie werkelijkheid door de teamsprint, individuele sprint én de keirin te winnen.