De wielrenners in de Ronde van Vlaanderen werden zondag opgeschrikt door chaos bij een spoorwegovergang. Het peloton werd daarbij in tweeën gesplitst. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As schrokken ook van de beelden. "Ongelooflijk."

Met nog ruim 200 kilometer te gaan werd het peloton bij een spoorwegovergang plots in tweeën gesplitst. Net op het moment dat het peloton de overweg passeerde, gingen de slagbomen naar beneden en raasde er een trein voorbij. De kopgroep was op dat moment al enkele minuten gepasseerd en ook de voorste renners van het peloton konden nog doorrijden.

De achterkant van het peloton kwam echter tot stilstand en moest wachten bij de overweg. Toppers als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel fietsten ondanks waarschuwingen gewoon door.

De tweevoudig olympisch kampioenen hebben vol verbazing gekeken. "Had jij gezien dat er op een gegeven moment een spoorwegovergang was?", vraagt Van As aan haar oud-teamgenote in de podcast van Sportnieuws.nl. "Ongelooflijk", reageert Hoog geschokt. "De helft fietste nog door, terwijl de rode lichten al knipperden", vervolgt Van As. "Maar eerlijk, ik zou ook heel snel doorfietsen."

'Dan zou ik toch zo in mijn broek schijten'

"Op een gegeven moment gingen de slagbomen naar beneden en moest het hele peloton stoppen. Nou, dan zou ik toch zo in mijn broek schijten. Echt, oh my god", aldus Van As. "Dan stop je dus en de rest rijdt door en dan is de regel dat degenen die door zijn gereden eigenlijk moeten inhouden en gaan wachten."

Het eerste deel van de groep wachtte uiteindelijk ook op de rest, maar moest wel even vrezen. Volgens de regels hadden ze namelijk gediskwalificeerd kunnen worden door het negeren van de stopsignalen. "Er was toch ook wel even sprake van, of ze een straf zouden krijgen. Maar ja, dat hebben ze uiteindelijk niet gekregen", vindt Hoog. Dat kwam doordat het een te grote groep was.

'Zou jij doorfietsen?'

"Maar zou jij doorfietsen?", vraagt Van As zich af. "Ja, tuurlijk", antwoordt Hoog. "Dus als wij de volgende keer de Ronde van Vlaanderen fietsen...", grapt Van As. "Ik denk niet eens dat ik op dat punt kom", lacht haar collega.