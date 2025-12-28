De jarenlange coach van Jonas Vingegaard onthult het geheim achter het succes van de Deense wielrenner. De tweevoudig Tour de France-winnaar (2022 en 2023) en Vuelta a España-winnaar (2025) is volgens hem zo succesvol omdat hij 'extreem methodisch en perfectionistisch' is in het volgen van zijn trainingsschema.

Tim Heemskerk traint Vingegaard al sinds zijn vroege dagen bij Jumbo-Visma (nu Visma | Lease a Bike) in 2019. Hij twijfelt er niet aan: de precisie en consistentie zijn de pijlers onder het succes van de Deen. Vingegaard probeert al twee jaar tevergeefs zijn aartsrivaal Tadej Pogacar te verslaan in de Tour.

'Onze persoonlijkheden passen goed bij elkaar'

Maar Vingegaard was niet altijd zo. “Ik wist niet wie hij was. Ik vond hem een beetje gereserveerd. Ik merkte al snel dat hij introvert was, iemand die liever op de achtergrond blijft dan in de spotlights staat. Rustig. Onze introverte persoonlijkheden passen goed bij elkaar. Er ontstond snel een zeker vertrouwen en dat was fijn,” herinnert de Nederlandse coach zich in een interview met Wielerflits.

'Gewoon water in zijn bidon'

“We hadden geen idee wat voor soort renner hij zou worden. Dat hij twee keer de Tour zou winnen? Nee, dat hadden we toen nooit gedacht. Ik merkte al snel dat Jonas nog veel te leren had. Tijdens trainingen deed hij bijvoorbeeld gewoon water in zijn bidon,” legt Heemskerk uit.

'Stress beperkte zijn prestaties'

De vooruitgang ging hard, maar soms inconsistent. De competitie bracht ook andere uitdagingen met zich mee. “In zijn eerste wedstrijd, de Ruta del Sol, was hij nog erg nerveus. Die stress beperkte zijn prestaties. Nadat hij de leiding nam in de Ronde van Polen, kon hij door de stress de hele nacht niet slapen. Dat schaadde zijn herstel voor de volgende dag,"

'Hij begrijpt dat perfect'

Daarna stond de introverte en gereserveerde Jonas Vingegaard open voor de voordelen van precisie. “Wat betreft nauwkeurigheid en het volgen van trainingsinstructies, doet hij alles met millimeterprecisie. Als ik hem vraag om vijf uur in een specifieke zone te fietsen, doet hij dat tot op de minuut en in de juiste zone. Hij begrijpt perfect dat we door het nauwkeurig volgen van de trainingsplannen precies kunnen bepalen wat wel en niet voor hem werkt."