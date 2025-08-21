Trine Marie Hansen legde een bommetje onder de Tourploeg van Visma | Lease a Bike. De vrouw van Jonas Vingegaard deed een opmerkelijk interview voor de Ronde van Frankrijk, waar ze de teamtactiek betwijfelde. Bijna twee maanden later heeft ze alsnog haar gelijk gehaald.

Hansen had het over de opofferingen die Vingegaard moet maken in zijn carrière om tot overwinningen te komen. "Ze (Visma, red.) maken plannen om op de beste manier daar te komen en daar horen veel hoogtestages bij. Maar Jonas laadt zich niet op als hij weer drie weken met het team op hoogte is. Hij zou het liefst bij ons thuis in Denemarken zijn om dat te kunnen doen", sprak de vrouw van Vingegaard.

Hansen krijgt gelijk

Visma reageerde furieus op het interview en Vingegaard vertelde dat haar woorden uit zijn verband waren gerukt. De Deen moest de eindzege in de Tour de France laten aan zijn rivaal Tadej Pogacar. Hij is er niet bij in de Vuelta a España, in tegenstelling tot Vingegaard. Die koos niet voor een hoogtestage, maar voor tijd met zijn familie in het Franse Annecy. Dus kreeg zijn vrouw haar zin.

"Fysiek gezien is het misschien beter om je voor te bereiden met een hoogtestage. Maar het mentale aspect is ook belangrijk", zei de Deen daarover. Ook heeft hij achterhaald wat hem de Tour de France kostte. Vingegaard had twee mindere dagen, waardoor hij veel tijd verloor. "Maar wat het precies was houden we geheim."

Topfavoriet voor Vuelta a España

Vingegaard moet de strijd aangaan met de Spanjaard Juan Ayuso en de Portugees João Almeida van UAE Team Emirates. "Zij hebben een sterk team en twee rijders die ze kunnen uitspelen", aldus de Deen.

Dit jaar is Vingegaard topfavoriet. In 2023 eindigde hij als tweede in de Vuelta achter teamgenoot Sepp Kuss en voor titelverdediger Primoz Roglic. "Ik was toen een beetje ziek aan het begin, maar kwam daarna weer op mijn normale niveau. Hopelijk word ik nu niet ziek bij de start en sta ik er meteen."

Vuelta a España 2025

Zaterdag start de Vuelta op Italiaans grondgebied. In Turijn is de eerste etappe. Na Italië en Frankrijk doet de koers in etappe 5 voor het eerst Spanje aan.