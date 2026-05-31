Elisa Balsamo was zondag tijdens de tweede etappe van de Giro d'Italia Women de snelste in koers. De Italiaanse droeg de roze trui door de diskwalificatie van Lorena Wiebes een dag eerder. Charlotte Kool werd vierde.

Het was, net als een dag eerder, een volledig vlakke etappe in de Italiaanse rittenkoers. Door de absentie van Wiebes was Balsamo, die zaterdag tweede werd achter de Nederlandse. Dit keer was ze wel de snelste in de sprint en kwam ze in het roze als eerste over de finish.

Lucinda Brand, een van haar ploeggenoten, was van cruciaal belang in de lead-out naar de sprint. "De ploeg heeft de hele dag hard gewerkt", vertelde zij met een glimlach aan Eurosport kort na de finish. "Het was een lange dag en de hitte maakte het erg moeilijk. We bleven van voren, maar het was chaotisch toen we de stad in kwamen. Elisa nam een goed wiel, dus het was een goede dag voor ons."

"Het roze dragen betekende al veel voor haar, dus dit zal ook erg mooi zijn voor Elisa. Ze mag het gaan vieren op het podium en dat zal wel gaan lukken. Wij zullen misschien wel een lekker alcoholvrij drankje hebben met de ploeg."

Geen Wiebes

Het roze zou deze zondag eigenlijk om de schouders van Wiebes hangen. De Nederlandse liet zaterdag geen spaan heel van de concurrentie en won de eerste etappe van deze editie van de Giro Women.

In de uren die volgden werd echter bekend dat Wiebes op een te lichte fiets zat. Dit kostte haar niet alleen de overwinning, maar ze werd door de organisatie uit de Italiaanse rittenkoers gezet. Dit tot grote onvrede van haar ploeg.

