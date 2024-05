'Dit had fataal kunnen aflopen': gruwelijke valpartij na domme actie van ploegleider in auto

Het scheelde niet veel of wielrenster Amandine Muller was zwaargewond geraakt, of erger. De 17-jaar jonge Française ontsnapte bij een gruwelijke valpartij aan de dood. Beelden van het incident doen veel stof opwaaien, ook bij Adam Hansen. De oud-renner is nu voorzitter van de rennersvakbond CPA en is geschrokken.

Zijn motto op X is 'Ik ben hier om de renners te beschermen'. Dat moet Hansen nu ook, om Muller in bescherming te nemen. Tijdens het Frans kampioenschap voor junioren reed ze nietsvermoedend voor collega-renster Celia Gery. Die was in gesprek met haar ploegleider in de auto naast haar. Maar tijdens dat gesprek verloor de ploegleider de aandacht op de weg, waardoor zijn auto steeds dichter naar het achterwiel van Muller kroop. Let op: schokkende beelden.

Amandine Muller (Grand Est) et Célia Gery (Auvergne-Rhône-Alpes) ont été accidentellement heurtées par le véhicule de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes, au 31ᵉ kilomètre de la course féminine U19 des championnats de cyclisme de l'avenir 2024https://t.co/tQH29yyWZk pic.twitter.com/7LHxwEACmO — France 3 Alsace (@F3Alsace) May 12, 2024

'Dit had fataal kunnen aflopen'

Het gevolg laat zich raden: hij raakt met zijn auto de fiets van Muller, waardoor ze kansloos is en hard valt. 'Gelukkig' voor haar viel ze langs de auto, in plaats van ervoor. Dat zag ook Hansen. 'We zijn zo dankbaar dat Amandine aan de linkerkant viel en niet rechts. De auto had nooit meer op tijd kunnen stoppen en dan had het fataal kunnen aflopen voor haar.'

We are so greatful Amandine fell on the left side and not the right, as the car couldn't stop fast enough and it could have been fatal for her. We will watch this final outcome of the DS very closely. I hope whatever the outcome is, he realises a car can be a weapon in the wrong… https://t.co/FAGQN4B9An — Adam Hansen (@HansenAdam) May 13, 2024

'Kan ook een wapen zijn'

De voorzitter van de vakbond wacht de beslissing van het onderzoek naar het incident af en houdt de ploegleider in de gaten. 'Ik hoop dat, wat de uitkomst ook is, hij zich realiseert dat een auto ook een wapen kan worden in de verkeerde handen.'

Nationaal kampioene

Wrang genoeg reden Muller en Gery samen aan kop van de koers en won Gery uiteindelijk de Franse kampioenstrui bij de junioren. Zij had ook last van de valpartij van Muller, want ze viel vol over haar heen. De voorsprong van de twee (ruim drie minuten) was echter groot genoeg om de valpartij te 'overleven'. Ook de schade bij de rensters viel gelukkig mee, maar het had dus veel erger kunnen aflopen.