Tourbaas haalt uit naar wielerteams na valpartijen: 'Alsof je in zwemkleding uit een rijdende auto springt'

Christian Prudhomme, directeur van de ASO en baas van de Tour de France, heeft zich kritisch uitgelaten over de wielerteams na de zware valpartijen dit voorjaar. Hij vindt dat de teams te weinig rekening houden met de veiligheid van hun renners door de kleding die ze dragen.

Het voorjaar werd opgeschrikt door een aantal zware valpartijen. In de Ronde van het Baskenland ging een groot deel van het peloton, waaronder regerend Tour-winnaar Jonas Vingegaard snoeihard tegen het asfalt. De Deen liep daarbij zware verwondingen op. Ook de beelden van de gevallen Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen zorgde voor rillingen over het lijf van menig wielerfan.

Visma-baas Richard Plugge positief ondanks horrorcrashes Jonas Vingegaard en Wout van Aert: 'Beste voorjaar ooit' Het was een bewogen voorjaar voor Visma | Lease a Bike. Er werden verschillende koersen gewonnen, maar de grote doelstellingen werden niet behaald. Dat kwam mede door de verschrikkelijke valpartijen van Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Toch spreekt ploegbaas Richard Plugge niet van een crisis. "Misschien als je op volle oorlogssterkte bent en niet mee doet."

Discussie over kleding

De discussie over veiligheid laaide daarna weer eens op. Het ging over het parcours, de gevaarlijke wegen, maar ook over de dunne kleding van de wielrenners. Prudhomme beticht de teams ervan dat ze vooral kijken naar het sneller maken van de renners.

Bauke Mollema pleit voor veiliger peloton en geeft deze vier tips Het wielervoorjaar begon met veel valpartijen. Daardoor ontstonden discussies over de veiligheid van de sport. Bauke Mollema deelt als ervaren renner zijn ideeën om ongelukken te voorkomen en heeft vier tips.

Ze kunnen zich volgens hem beter bezighouden met de veiligheid: "Het kan toch niet zo zijn dat een renner na een val met een compleet gescheurd shirt en een geraspte huid op de grond zit?", vraagt hij zich af in gesprek met RIDE Magazine.

'In zwemkleding uit een rijdende auto springen'

Het is volgens Prudhomme ongelofelijk dat de kleding zo slecht de renners beschermt: "Jonathan Vaughters (ploegbaas van EF-Education, red.) zei in de Netflix-serie dat je je moet voorstellen dat je in zwemkleding uit een rijdende auto springt. Dat kunnen we toch niet normaal vinden? We kunnen het niet blijven accepteren."

Is het wielrennen na ernstige valpartijen gevaarlijker dan ooit? Deze renners denken van wel Het wielrennen werd de afgelopen weken opgeschrikt door zware valpartijen. Toppers als Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel liepen ernstige blessures op. Collega-wielrenners maken zich zorgen en vrezen voor nog meer incidenten in de toekomst.

De Tourbaas vindt dat de sport veel kan leren van andere sporten: "Dit moet je gaan beschermen. Alle andere snelheidssporten werken aan kleding die de sporter beschermt. Of het nu motorsport, skiën of rugby is. In rugby dacht vroeger ook niemand dat er kleding ontworpen zou worden om de spelers te beschermen, maar dat is nu wel een feit."