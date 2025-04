Dramatisch nieuws in aanloop naar Dwars Door Vlaanderen: Nederlandse topper haakt af

Marianne Vos kan woensdagmiddag niet meedoen aan Dwars Door Vlaanderen. De winnares van vorig jaar is ziek, meldt haar ploeg Visma | Lease a Bike op sociale media.

De boodschap van Visma is helder: 'Helaas, Marianne is niet fit genoeg om vandaag te starten in Dwars door Vlaanderen. We wensen je een snel herstel Marianne!' Het betekent een belangrijke uitdager minder voor Lotte Kopecky. De 29-jarige Belg geldt als een van de favorieten voor de zege, maar won de koers nog nooit.

Andere kanshebbers zijn Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Chiara Consonni en Liane Lippert.

Vorige winnaars

Waar Vos vorig jaar won bij de vrouwen, deed haar teamgenoot Matteo Jorgenson dat bij de mannen. Er zijn weinig rijdsters die Dwars door Vlaanderen meer dan eens wonnen: alleen Amy Pieters (drie keer) en Ellen van Dijk (tweemaal) deden dat. Bij de mannen zijn er een hele hoop renners die hem tweemaal wonnen, maar nog niemand deed dat drie keer. Mathieu van der Poel zou op drie kunnen komen, na zeges in 2019 en 2022.

Gigantische prijzenkast Marianne Vos

De routinier Vos (37) draait al bijna twintig jaar mee in de top van het vrouwenwielrennen. In 2006 werd ze wereldkampioene op de weg en die titel zou ze later nog twee keer bemachtigen. Ook won ze op het WK zes keer zilver. Daarnaast won ze onder meer drie keer de Giro Rosa, acht keer de WK veldrijden, olympisch goud en zilver op de wegwedstrijd, olympisch goud op de baan en boekte ze ruim 300 zeges tijdens wegwedstrijden.

Daar zaten onder meer 32 etappezeges in de Ronde van Italië, twee in de Ronde van Frankrijk en vier in de Ronde van Spanje bij. Ook won ze de klassiekers Amstel Gold Race (tweemaal), de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Vorig jaar was ze dus de beste in de Dwars Door Vlaanderen.