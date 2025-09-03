Het is voor de tweede dag op rij oranje boven in de wielerwereld. Topsprinters Lorena Wiebes en Olav Kooij boekten beiden, net als gisteren, een spectaculaire overwinning.

In de tweede etappe van de Simac Ladies Tour kwam Wiebes weer als eerste over de finish na een sprint. Hetzelfde deed Olav Kooij tijdens de tweede etappe van de Tour of Britain. Beiden pakten de overwinning terwijl ze de leiderstrui aanhadden. De sprinters waren namelijk gisteren ook al de snelste in de openingsetappes.

Wiebes won de rit over ruim 124 kilometer met start en finish in Gennep. Clara Copponi uit Frankrijk eindigde op de tweede plaats, voor de Amerikaanse Megan Jastrab. De kopgroep van elf rensters ontstond op minder dan zestig kilometer van de streep, nadat het peloton in waaiers uiteen was gevallen. Naast Wiebes waren onder anderen ook haar ploeggenote Femke Markus, Riejanne Markus en de Italiaanse Elisa Balsamo mee.

De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. De laatste vijf etappes van de zesdaagse rittenkoers vinden plaats in Nederland. Donderdag staat er een etappe over 160 kilometer met start en finish in Zeewolde op het programma.

Kooij zegevierde in typisch Brits weer. Tijdens de kletsnatte etappe van 173 kilometer was het lang onrustig in het peleton. Uiteindelijk eindigde de renner van Team Visma | Lease a Bike voor de Belg Tom Crabbe en Samuel Watson in de sprint. 'Het jachtluipaard van Numansdorp' zegevierde zodoende voor de tweede dag op rij.

Hattrick op komst?

Het duo kan zich wellicht opmaken voor een sprint-hattrick. Zowel de etappe van morgen in de Simac Ladies Tour als die in de Tour of Britain zijn weer vlak. De kans is dus groot dat het weer sprinten geblazen wordt.