De eerste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen werd zaterdag aanvankelijk gewonnen door topfavoriete Lorena Wiebes. Maar er gaat een streep door die zege. Ook mag ze zondag niet opstappen voor de tweede etappe.

De reden dat Wiebes van SD Worx-Protime haar zege moet inleveren, is dat haar fiets te licht is bevonden. De fiets moet minstens 6,8 kilogram wegen. De zege in de eerste etappe en de eerste leiderstrui zijn nu toegekend aan de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes is gediskwalificeerd, wat einde Giro betekent.

De koersdirectie meldt: "Lorena Wiebes is uitgesloten uit de Giro wegens een overtreding van artikel 2.12.007 - 2.2: het gebruik van een fiets die niet aan de voorschriften voldoet, met name omdat deze niet aan de minimale gewichtseisen voldeed."

Giro 2026

Wielrenster Lorena Wiebes was aanvankelijk de eerste draagster van de roze leiderstrui in de Ronde van Italië voor vrouwen. De 27-jarige Nederlandse topsprintster van SD Worx-Protime was na de eerste etappe over 139 kilometer veruit de snelste van het peloton in de straten van Ravenna.

🚴🇮🇹 | In een heel lange sprint is het uiteraard Lorena Wiebes die haar status als topfavoriete waar maakt! Daardoor zal de Nederlandse morgen in de roze trui verschijnen 😍😍 #GirodItalia



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 30, 2026

"Dit is de best mogelijke start", zei Wiebes na afloop in het flashinterview. "Een etappewinst en de roze trui, meer hadden we niet kunnen wensen. De ploeg heeft me perfect begeleid. Ik hoefde het alleen nog maar af te maken. Het zal geweldig zijn om morgen in deze trui te rijden."

Zondag

Zondag staat er met een rit over 156 kilometer tussen Roncade en Caorle opnieuw een vlakke etappe op het programma. De Ronde van Italië duurt tot en met volgende week zondag. Elisa Longo Borghini won de laatste twee edities van de Giro. De 34-jarige Italiaanse doet dit jaar opnieuw mee.

Elisa Balsamo is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia Women.



Lorena Wiebes, originally first across the finish line, was disqualified by the jury under article 2.12.007 – 2.2 of the regulations.



Lorena Wiebes was expelled from the Giro d'Italia Women following a breach… — Giro d'Italia Women (@girowomen) May 30, 2026

