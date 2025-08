De tweede plek is de eerste plek van de verliezer, is een veel gebezigd gezegde. Dat geldt min of meer ook voor Demi Vollering, die het moet doen met een tweede plek in de Tour de France Femmes. De Nederlandse toprenster raakte geëmotioneerd na de slotetappe, waarin het loodzwaar was voor de rensters.

Oud-winnares Vollering vindt haar tweede plek in de Tour de France Femmes het hoogst haalbare na haar eerdere valpartij. "Ik kwam hier voor etappezeges en de gele trui en dat is allemaal niet gelukt. Dat is jammer, maar na die valpartij in de derde etappe wist ik niet of ik nog door kon", zei een geëmotioneerde Vollering tegen Eurosport.

'Het hoogst haalbare'

De winnares van 2023 kwam in de derde etappe hard ten val en bleek na onderzoeken door te kunnen. Zaterdag in de koninginnenrit was Pauline Ferrand-Prévot echter veel te sterk, waarmee de Française de basis legde voor haar eerste Tourzege. Vollering: "Pauline vloog omhoog en maakte ook vandaag weer het verschil. Na mijn val was deze tweede plek het hoogst haalbare."

'Het was niet slim'

De Nederlandse hoopte zondag de slotrit nog te winnen, maar zag die eer na een inschattingsfout ook naar Ferrand-Prévot gaan. "Het was niet slim om op dat punt van de klim aan te gaan, daarmee creëerde ik een perfect moment voor Pauline. Maar ik moest het proberen."

Druk van de gele trui

Tourwinnares Ferrand-Prévot wilde na haar oppermachtige optreden zaterdag in de koninginnenrit gehuld in de gele trui ook graag de slotetappe van de Tour de France Femmes winnen. Dat lukte haar, al had ze aanvankelijk last van de druk die de leiderstrui met zich meebracht. Ferrand-Prévot (33) raakte al vroeg achterop in de afsluitende bergrit, maar kwam dankzij hulp van haar ploeggenotes snel terug in de groep favorieten.

'Ik ben zo blij'

"Ik reed aanvankelijk een beetje angstig. Deze trui brengt toch druk met zich mee. Toen ik eenmaal terug was, dacht ik: hier moet ik bij blijven. Toen besloot ik op de laatste klim aan te vallen en ik redde het tot de finish. Ik ben zo, zo blij", zei de Franse Tourwinnares van Visma-Lease a Bike in het flashinterview.