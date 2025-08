Topwielrenster Demi Vollering is als tweede geëindigd in het algemeen klassement van de Tour de France Femmes. De winnares van 2023 zag de Française Pauline Ferrand-Prévot de eindwinst grijpen. De Nederlandse podiumplaats levert een aardig bedrag aan prijzengeld op.

De 28-jarige Vollering is voor het tweede jaar op rij tweede geworden in de Tour de France voor vrouwen. Dit jaar was winnares Ferrand-Prévot van team Visma | Lease a Bike simpelweg te sterk. Ze won met de achtste en negende etappe twee zware bergetappes en eindigde met 3 minuten en 42 seconden voorsprong op de Nederlandse.

Prijzengeld Demi Vollering

De Tour de France Femmes levert een stuk minder prijzengeld op dan de Tour de France voor mannen. De winnares gaat slechts naar huis met 50.000 euro, terwijl Tadej Pogacar recent 500.000 euro mocht bijschrijven. Demi Vollering verdient met haar tweede plaats in het algemeen klassement 25.000 euro.

Daarnaast verdien je ook prijzengeld als je hoog eindigt in etappes. Vollering klasseerde zichzelf vaak in de top tien en neemt daardoor een extra 3.810 euro mee naar huis. De renster van FDJ–Suez was ook de nummer twee in het bergklassement, goed voor 1.500 euro. Exclusief kleine extra bonussen voor bergsprintjes, verdient Vollering in totaal 30.310 euro aan prijzengeld.

In laatste rit nog tweede plek gepakt

Bijna was het prijzengeld minder geweest, want Vollering begon als nummer 3 met een achterstand van ruim drie minuten op Ferrand-Prévot aan de slotrit. Haar doel was vooral nog een podiumplaats veilig te stellen. Dat het plek twee werd, was te danken aan de inzinking van concurrente Sarah Gigante.

Nederlandse winnaars

Vollering is niet de enige die prijzengeld mee naar huis neemt. Met etappezeges van Marianne Vos en Lorena Wiebes was de Tour de France Femmes een behoorlijk Nederlands feestje. Het winnen van een etappe levert 4.000 euro op. Wiebes won twee etappes én neemt de groene trui mee naar huis. Die groene trui levert haar een extra 3.000 euro aan prijzengeld op.

Datzelfde bedrag verdient de 21-jarige Nienke Vinke. De renster van Team Picnic–PostNL is de winnares van de witte trui voor het jongerenklassement.