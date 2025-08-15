De Ronde van Romandië bij vrouwen is van start gegaan. Maar vraag niet hoe. Topfavoriete Demi Vollering haakte vanwege ziekte al af, maar nu zijn er zelfs vijf topteams gediskwalificeerd. Daarmee is de Tour de Romandie Féminin helemaal onthoofd.

De reden: de ploegen kwamen er met wielerunie UCI niet uit over het gebruik van een GPS-veiligheidstracker. Het nieuwe foefje moet er voor zorgen dat de veiligheid in het peloton zal worden verhoogd. Vorig jaar bij de WK wielrennen overleed de Zwitserse Muriel Furrer op achttienjarige leeftijd. Ze viel en werd door niemand gevonden, waarna ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweek.

Met behulp van de nieuwe tracker zouden valpartijen als die van Furrer eerder kunnen worden opgespoord. Zo kan hulpverlening in geval van nood sneller komen.

Veel onduidelijkheid bij proloog

Bij de Ronde van Romandië wilde de UCI er mee testen tijdens de proloog. De wielerunie had als plan om één renster per team aan te wijzen voor de test. Daarmee waren de ploegen het niet eens, zij wilden liever dat het hele peloton met een tracker zou rijden. De Nederlandse ploegen Visma | Lease a Bike en Picnic PostNL zijn uiteindelijk gediskwalificeerd. De liveblog van Vimsa op de site voor de proloog is ook uit de lucht.

Verder zijn ook Lidl-Trek, Canyon-SRAM en EF-Education uit koers gehaald. De teams eisten ook dat eventuele hulpmiddelen door de UCI zouden worden gemonteerd en niet door de teammonteurs, wat de UCI probeerde op te dringen.

'Puinzooi'

Wielerkenner Thijs Zonneveld gaat er behoorlijk over los op sociale media. Hij vindt dat de UCI er een 'puinzooi' van maakt. 'Nul regels, nul duidelijkheid, nul overleg, maar last-minute met een trackingsysteem aankomen waarvoor ze de aansprakelijkheid bij de ploegen leggen en de commerciële waarde zelf willen uitbaten', schrijft hij op X (voorheen Twitter).

Nul regels, nul duidelijkheid, nul overleg, maar last-minute met een trackingsysteem aankomen waarvoor ze de aansprakelijkheid bij de ploegen leggen en de commerciële waarde zelf willen uitbaten. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) August 15, 2025

De journalist van Eurosport en podcast In de Waaier vindt het onbegrijpelijk dat de koers is gestart zonder de teams die er niet mee akkoord gingen.

Geen Demi Vollering

De diskwalificatie zorgt ervoor dat meer dan twintig rensters niet mee zullen doen, onder wie Katarzyna Niewiadoma, de Tourwinnares van 2024. FDJ-SUEZ doet wel mee, alleen zonder kopvrouw Demi Vollering. De Nederlandse is niet fit genoeg om te koersen.