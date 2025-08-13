Demi Vollering werd eerder deze maand nog tweede in de Tour de France Femmes, maar dat is voorlopig haar laatste wapenfeit op de fiets. De veelbesproken topwielrenster moest namelijk een lichamelijke teleurstelling slikken.

Eigenlijk zou Vollering vrijdag starten in de Ronde van Romandië, maar die rittenkoers laat ze noodgedwongen links liggen. De kopvrouw van FDJ-Suez is ziek en kan daardoor niet in actie komen tijdens de driedaagse koers in Zwitserland.

Aan de Ronde van Romandië had ze juist zulke goede herinneringen. Ze won de koers twee jaar geleden, anderhalve maand nadat ze de Tour de France Femmes op haar naam had geschreven. Vorig jaar werd ze tweede, toen nog achter haar toenmalige ploeggenote en wereldkampioene Lotte Kopecky.

Kansrijk op WK in Rwanda

De kans is groot dat Vollering niet in actie komt tot aan dé wedstrijd van het jaar. Over ruim een maand staan namelijk de WK wielrennen in het Afrikaanse Rwanda op het programma. Tot die tijd heeft ze geen wedstrijden in haar programma staan. In Rwanda vormt Vollering voor de wegrace een team met Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers. Daarnaast rijdt Vollering, net als Van der Breggen, de tijdrit.

Veelbesproken in Tour de France Femmes

Vollering werd achter de ongenaakbare Pauline Ferrand-Prévot tweede in het algemeen klassement, maar was waarschijnlijk wel de meest besproken wielrenster uit het peloton. Nadat ze slachtoffer werd van een valpartij ontstond er een soap tussen haar ploegleider en die van Visma | Lease a Bike. Daarnaast had een ritwinaar kritiek op de koerswijze van Vollering en haar ploeggenotes.

Zelfs na de Tour was het nog niet klaar. Winnares Ferrand-Prévot vertelde dat haar gewichtsverlies haar had geholpen om de Tour de winnen. Daardoor kreeg Vollering ook de vraag of zij niet wat kilo's moest kwijtraken. De Nederlandse voelde zich genoodzaakt om via haar eigen kanalen duidelijkheid te verschaffen over de kwestie.