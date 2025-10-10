Ex-wielrenner Bradley Wiggins heeft na zijn carrière lang geworsteld met een verslaving. De Brit weet niet hoe hij nog leeft na die zware periode. "Ik stond in mijn kledingkast te snuiven."

Wiggins stopte in 2016 na een succesvolle carrière met wielrennen, maar raakte daarna verstrikt in een neerwaartse spiraal van schulden en verslaving. In gesprek met The Times spreekt hij zich uit over die periode. "Ik was continu onder invloed van drugs."

Zijn cocaïneverslaving kostte hem zijn huwelijk en bijna zijn leven. Soms sloot hij zich op in een hotelkamer met grote hoeveelheden van de drug. Op de vraag hoe hij dat heeft overleefd antwoordt Wiggings: "Ik weet het niet en ik denk daar niet graag over na."

Impact op gezin

De situatie had veel invloed op zijn gezin. Zijn vrouw Cath en kinderen Ben en Bella hadden ook in de gaten dat er iets aan de hand was. "Ik kon plots in woede uitbarsten en mijn trofeeën kapot maken."

"Dat deed ik voor de ogen van mijn kinderen. Geen wonder dat ze erover praatten en me naar een afkickkliniek probeerden te sturen." Op het absolute dieptepunt werd ook zijn olympische medaille ontheiligd. "Dat hebben zij niet gezien, maar het is net zo triest om op terug te blikken."

'Ik haatte mijn prestaties'

De voormalig topwielrenner won in 2012 de Tour de France en pakte vijf gouden plakken op de Olympische Spelen. Hij onthult dat hij daar zelfs cocaïne vanaf heeft gesnoven. "Ik stond in mijn kledingkast met een van mijn mooiste herinneringen aan de Spelen van Londen. Ik bespotte mijn prestatie en haatte wat het me had gebracht."

"De gouden medaille, de Tour de France, het kon me niets meer schelen. De persoon die ik toen was, was dood voor mij." Uiteindelijk was het oud-renner Lance Armstrong die Wiggins ervan overtuigde om af te kicken."

Het contact met zijn ex-vrouw en kinderen is inmiddels ook hersteld. De 45-jarige heeft nu een relatie met een Amerikaanse vrouw.