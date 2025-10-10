Elia Viviani heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De 36-jarige Italiaanse topsprinter, jarenlang een vaste waarde in het internationale peloton, vindt dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen van het profwielrennen. Naast Viviani kondigde eerder deze week nog een andere welbekende sprinter zijn einde aan.

Het afscheid komt niet helemaal uit de lucht vallen. Al een tijdje gingen er vragen rond over zijn toekomst, maar Viviani wilde daar nooit echt op vooruitlopen. "Veel mensen hebben me al gevraagd wanneer ik zou gaan stoppen", laat hij weten in een persbericht van zijn ploeg Lotto Cycling Team. "Maar ik wilde zelf het moment bepalen. Nu voelt het goed, dit is het juiste moment."

Afscheid in eigen stad

Viviani komt komende week nog in actie in de Giro del Veneto, een eendagskoers met finish in zijn geboortestad Verona. "Alles komt mooi samen dit jaar", vertelt hij. "Een perfect moment voor mijn laatste koers op de weg, in mijn eigen stad voor fans, vrienden en familie."

Daarna reist de Italiaan af naar Chili, waar hij tussen 22 en 26 oktober meedoet aan de WK baanwielrennen. Dat toernooi wordt zijn allerlaatste optreden als prof. "Ik ben dolgelukkig met wat ik bereikt heb. Het wielrennen heeft mij gevormd als mens en als atleet. Dankzij deze sport heb ik de hele wereld kunnen zien."

Van Rio tot Parijs: een carrière vol eremetaal

Viviani kende een indrukwekkende carrière op twee fronten: de weg én de baan. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 pakte hij goud op het omnium, vijf jaar later won hij brons in Tokio en in Parijs 2024 voegde hij samen met Simone Consonni zilver toe in de koppelkoers. Daarnaast werd hij twee keer wereldkampioen op de afvalkoers.

Sinds zijn profdebuut in 2010 boekte Viviani negentig overwinningen op de weg. De rappe Italiaan won ritten in alle drie de grote rondes: de Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta a España. In 2019 kroonde hij zich tot Europees kampioen in Alkmaar.

Afscheid van een generatie sprinters

Viviani is niet de enige sprinter die dit jaar afzwaait. Ook Arnaud Démare (34) kondigde deze week zijn afscheid aan. De Fransman rijdt zondag zijn laatste koers in Parijs-Tours en stopt na 97 profzeges, waaronder ritzeges in de Tour de France, Giro d’Italia en de klassieker Milaan–San Remo.

Eerder nam ook Alexander Kristoff afscheid, nadat hij vorig weekend ten val kwam in de Ronde van Langkawi. Met de vertrekkende Viviani, Démare en Kristoff verliest het peloton in korte tijd drie van de meest succesvolle sprinters van hun generatie. Samen goed voor ruim 280 overwinningen en talloze fotofinishes.