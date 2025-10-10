Chris Froome heeft er in zijn glansrijke carrière al een hoop koersen opzitten en dat heeft voor fors wat schade aan zijn lichaam gezorgd. Op zijn social media laat hij zien hoe het fietsen zijn lichaam over de jaren heen heeft beïnvloed.

In augustus ging het voor de laatste keer mis voor Froome tijdens een training. Tijdens een trainingsrit in Frankrijk raakte de Brit betrokken bij een zwaar ongeluk. Froome moest via een traumahelikopter overgebracht worden naar een ziekenhuis in Toulon waar hij direct onder het mes moest. De wielrenner had een aantal gebroken ribben en lendenwervels en hij had een geklapte long.

Zijn familie bracht gelukkig al snel een statement naar buiten dat Froome zijn situatie stabiel was. De klimmer had gelukkig geen hoofdblessure opgelopen De veertigjarige Froome, die nog altijd actief koerst, moest door de val wel de rest van het seizoen missen. Inmiddels is de Brit vol bezig met zijn revalidatie en via zijn sociale media deelt hij beelden van hoe het met hem gaat. Tijdens de onderzoeken werd echter een afwijking aan zijn hart ontdekt waar hij ook van moest herstellen.

Revalidatie

Via zijn Instagram is Froome zonder shirt te zien terwijl hij zich laat behandelen aan de wonden die hij overhield aan het ongeluk. Ook tagt hij het Engelse bedrijf dat hem helpt bij de revalidatie. Een story later laat Froome zien dat hij verschillende oefeningen doet om zijn bovenlichaam flexibel te krijgen. De Brit staat er zelfs voor open om in 2026 weer te gaan koersen als hij volledig weet te herstellen van zijn blessure.

Het is niet de eerste keer dat Froome met een zware terugslag te maken krijgt. In 2019 kwam hij tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné verschrikkelijk ten val. Daarbij brak hij onder meer zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben. De toenmalige kopman van Team Ineos lag maanden uit de roulatie, maar vocht zich met veel doorzettingsvermogen terug in het peloton. Een herstel dat destijds al als bijna wonderbaarlijk werd omschreven.

Glansrijke carrière

Froome is dus nog niet bereid om een punt achter zijn glansrijke carrière te zetten. De Brit schreef maar liefst vier keer de Tour de France, twee keer de Vuelta en één keer de Giro op zijn naam. Ook won hij zeven etappes in de Franse rittenkoers, vijf etappes in de Spaanse grote ronde en twee ritten in Italië. Het Critérium du Dauphiné was ook lange tijd het domein van Froome. Daar won hij ook zes etappes en hij schreef het algemeen klassement drie keer op zijn naam.