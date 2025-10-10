Schaatskampioene Joy Beune is al sinds de zomer druk aan het trainen voor het olympisch seizoen. Tussen al dat harde werken door is er gelukkig ook wat tijd om te ontspannen. Dat doet de 26-jarige op een opvallende manier.

Beune onthult haar favoriete vorm van ontspanning in een interview met RSM.nl. Het liefst trekt ze zich even terug om tot rust te komen. "Ik vind het leuk om sommige series te kijken", vertelt ze. Maar een andere verslavende hobby leverde haar een opmerkelijke bijnaam op.

Verslaafd

"Ik heb ook een Ipad. Dus ze noemen me ook oma Ipad. Daar zit ik dan gewoon lekker mee te spelen." Bijvoorbeeld het spel Candy Crush was een van haar favorieten. "Ja, daar ben ik dus nu mee gestopt. Maar daar ben ik wel echt verslaafd aan geweest."

Kletsen met Kjeld Nuis

Een andere manier om te ontspannen is samen met haar vriend Kjeld Nuis, lekker thuis. "Ik vind het leuk om te koken, maar soms wil ik ook afhalen." Sushi is dan haar favoriet. "En dan lekker voor de televisie zitten, af en toe een stukje pakken, en lekker kletsen met Kjeld. Dat is voor mij ultieme ontspanning. Dat vind ik heel erg leuk."

Olympische Winterspelen

Beune heeft komend seizoen een groot doel voor ogen: olympisch kampioen worden. Ze sloot het afgelopen schaatsjaar uitstekend af op de WK Afstanden in Hamar. Daar pakte ze het goud op de 3000 meter, 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Als ze zich eind december tijdens het OKT weet te plaatsen voor de Winterspelen van Milaan, zullen dat haar eerste Spelen worden. Vier jaar geleden liep de 26-jarige deelname aan het evenement mis.