Geliefde ziet toprenster Ellen van Dijk van dichtbij hard vallen en deelt via team heftige update

Wat zo'n mooie koers 'dicht bij huis' had moeten worden voor Ellen van Dijk, is op Hemelvaartsdag uitgedraaid op een drama voor de Nederlandse toprenster. Door een zware valpartij kon de organisatie van de Ronde van Lekkerkerk donderdag niet anders dan de wedstrijd schrappen. Vrijdagochtend kwam partner Benjamin met een heftige update.

De 38-jarige Van Dijk viel in de finale van het criterium dusdanig hard, dat ze per ambulance afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. “Als organisatie wensen wij Ellen van Dijk veel sterkte toe en een voorspoedig en goed herstel", schrijft de Ronde van Lekkerkerk op de eigen website. Lidl-Trek kwam vrijdagochtend pas met een update over de renster, geschreven door geliefde Benjamin, die ter plekke was.

Breuk in de schouder

"Ze crashte hard in de Ronde van Lekkerkerk. Ik was binnen een minuut bij haar, omdat ik met mijn vader en ons zoontje Faas aan het kijken was. Toen ik aankwam, was Ellen buiten bewustzijn. Gelukkig reageerde ze weer na een paar minuten. Toen is ze naar et ziekenhuis gebracht, waar ze gediagnosticeerd werd met tekenen van een hersenschudding en een breuk in de schouder", schrijft Lidl-Trek op uit de mond van Benjamin de Bruijn. "Dat was een soort van opluchting, want ze kon meteen met mij mee naar huis."

Voorlopig geen reactie van Ellen

Hij wil iedereen bedanken voor de lieve berichten, maar geeft aan dat Ellen zelf de komende dagen niet zelf zal kunnen reageren uit voorzorg. "Maar ze waardeert alle lieve berichtjes heel erg."

Geen winnares

Eerder op de dag werd Van Dijk nog tweede op de tijdrit over een ronde rondom het dorp, achter routinier Marianne Vos. Anna van der Breggen werd derde. Maar in de 'gewone' koers ging het flink mis. Van Dijk viel hard en na minutenlange zorg besloot de organisatie om de koers niet meer te hervatten en dus geen winnares aan te wijzen.

'Juiste beslissing'

"Het was een juiste beslissing om de wedstrijd te stoppen”, aldus de organisatie tegen het Algemeen Dagblad. "Dat had onze goede naam afbreuk gedaan. We kozen er dus niet voor om de koers voort te zetten en een paar rondjes te laten verrijden om een winnares aan te wijzen.”

Situatie in de koers

Volgens de organisatie waren Vos, Van der Breggen en Loes Adegeest net weggereden van de rest van het peloton. Femke Markus reed ten tijde van de valpartij van Van Dijk in de achtervolging op het drietal en de ongelukkige Van Dijk leidde de achtervolging toen het misging.

'Lekker dicht bij huis'

Voor de race had Van Dijk nog vrolijk verteld dat ze zin had in de lokale ronde. Ze was zelfs met de fiets uit haar woonplaats Woerden naar het parkoers gekomen. "Ik rijd ook heel graag in het sfeervolle Lekkerkerk. Altijd met veel publiek. Dat kom je bijna nergens meer tegen. Lekker dicht bij huis ook", zei ze toen nog.

Antoinette Rijpma-de Jong is 'oké'

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong reed ook mee en meldt op haar Instagram Stories dat ze 'oké is', wat aanduidt dat ze ook gevallen is of ook betrokken is geweest bij dezelfde valpartij. Met haar gaat het in ieder geval goed.