Wielrenster Ellen van Dijk zoekt grenzen op in privéleven en topsport: 'Die pijn is echt next level'

Wielrenster Ellen van Dijk heeft veel pijn moeten doorstaan in haar topsportcarrière. Maar daar kreeg ze altijd een beloning voor terug. Hetzelfde geldt voor de bevalling van haar zoontje Faas. "Het was het allemaal waard geweest."

"Bevallen is zwaarder dan welke tijdrit of koers ook", vertelt Van Dijk in Helden Magazine. Zelfs het neerzetten van het voormalig werelduurrecord van 49,2 kilometer in 2021 komt niet in de buurt. "Ik dacht voor de bevalling: ik weet wat het is om de pijngrens op te zoeken. Maar jeetje, de pijn tijdens de bevalling vond ik echt next level."

"Als ik er niet een schitterend kindje voor terug had gekregen, had ik gezegd: kappen, dit nooit meer", vervolgt ze. Maar toen ze zoon Faas in haar armen had was ze de pijn meteen vergeten. "Het was het wel allemaal waard geweest.”

Moederschap en topsport

Het verbreken van het werelduurrecord was haar grote doel. En dat bereikte ze op 35-jarige leeftijd. Toen kwam de kinderwens van haar en haar vriend Benjamin de Bruijn ter sprake. Maar Van Dijk wilde nog geen afscheid nemen van het wielrennen. “Ik heb heel lang gedacht dat het moederschap niet te combineren was met topsport.”

Haar ploegmanager bij LidlTrek verzekerde haar dat dat wel mogelijk was. Dus besloot het stel om voor een kindje te gaan. "Het was wel spannend of ik überhaupt zwanger kon worden." Zoals veel topsportsters had de specialiste in het tijdrijden geen cyclus. "Gelukkig kwam die snel terug." In januari 2023 was ze in verwachting.

Olympische Spelen

Tijdens de zwangerschap bleef ze fietsen. Haar doel was om na de geboorte van Faas voor een olympische medaille te gaan op de Spelen in Parijs. Na de bevalling in oktober was ze snel weer op haar oude niveau. Ze kreeg in juni van het jaar daarna het verlossende telefoontje dat ze met TeamNL meeging naar de Spelen.

Maar vlak daarna ging het mis. Tijdens een training brak ze haar enkel op drie plaatsen. Weg Olympische Spelen, zou je denken. Maar de Nederlandse herstelde wonderbaarlijk snel en verscheen zaterdagmiddag in een druilerig Parijs aan de start van de tijdrit. Het parcours was weliswaar op haar lijf geschreven, maar de nattigheid had voor angst gezorgd. Daardoor reed ze voorzichtig en lukte het niet om een medaille te bemachtigen. Ze werd elfde en baalde daar enorm van.

Nieuw doel

Het werelduurrecord is in de tussentijd ook van haar afgepakt. De Italiaanse Vittoria Bussi kwam als eerste vrouw boven de 50 kilometer uit. Dus heeft Van Dijk weer een nieuw doel voor ogen. "Het is niet zo dat ik niet kan stoppen zonder dat ik dat record weer achter mijn naam heb, maar ik zou het wel heel mooi vinden om het terug te pakken."

Een ding weet de 38-jarige nu zeker. "Als ik ervoor ga, kan ik vol overtuiging tegen mezelf zeggen: ja, het gaat pijn doen, maar een bevalling is nog veel erger."