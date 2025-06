Groene Mathieu van der Poel ziet gele droom uiteen spatten in Dauphiné, concurrent viert feest met kapotte trui

Mathieu van der Poel ging in de derde etappe van de Dauphiné duidelijk met een missie op zijn fiets zitten. Drie keer moest scheepsrecht zijn voor de Nederlandse toprenner, na twee verloren sprints in de openingsetappes. De heuvelachtige etappe naar Charantonnay werd een kat-en-muis-spel.

Liefst 207 kilometer lang was de derde etappe op dinsdag. Van der Poel zat in een opmerkelijk truitje klaar voor de start. Hij mocht voor het eerst deze 'Tour-voorbereidingskoers' in de groene sprinterstrui rijden. Hij was in de eerste etappe geklopt door Tadej Pogacar en in de tweede door Jonathan Milan. Maar door zijn constante prestaties, is hij de beste van alle sprinters tot nu toe.

Peloton zenuwachtig

In het groen gehuld sprong Van der Poel mee met de vlucht van de dag. Er lag een verraderlijk muurtje in de laatste 20 kilometer en dus was het peloton met alle favorieten zenuwachtig. De twintigtal vluchters kregen nauwelijks ruimte en reden het snot voor hun ogen om de voorsprong van zo'n twee minuten vast te houden. Op die Côte du Chateau Jaune leken de klassementsmannen Van der Poel en consorten op te gaan snoepen, maar lieten ze de boel alsnog lopen.

Van groen naar geel?

Van der Poel had het zwaar op dat puistje en leek gelost te worden, maar keerde na het klimmetje terug bij de kop van de koers. De favorieten lieten de vluchters definitief lopen en dus mocht Van der Poel blijven hopen om zijn kleur up te graden van groen naar geel van de leider. Want dat Milan uit het geel zou worden gereden, kondigde zich de hele etappe al aan. Hij verteerde de heuvels maar moeilijk en werd meerdere keren gelost.

Spanjaard slaat droom stuk

Voorin kwam de etappezege in het vizier en dus probeerde de een na de ander het om voor eigen gewin te gaan. Van der Poel moest alles pareren en dat was te veel van het goede na meer dan 200 kilometer koers. Ivan Romeo (21) van Movistar sloeg als eerste en enige een gaatje en sloeg ook de gele droom van Van der Poel in duigen. Hij stond op 10 seconden van Milan en had de dubbelslag van zijn dromen in het vizier.

Ivan Romeo is de slimste van de kopgroep. Met de perfecte timing wint hij de rit en ook het geel is voor de jonge Spanjaard.



Gele trui kapot

Romeo boekte zijn eerste grote zege in zijn carrière en mag met de gele leiderstrui de tijdrit gaan rijden op woensdag. Van der Poel eindigde als vijfde en won het sprintje van 'de rest', maar schreef daar wel belangrijke punten voor zijn strijd om de groene trui bij. Voordat Romeo het podium mocht beklimmen in zijn gele trui, blunderde iemand van de organisatie door de rits van achteren kapot te trekken. Met veiligheidsspelden werd de gele trui amateuristisch vastgezet en mocht Romeo alsnog zijn feestje vieren.