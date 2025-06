Mathieu van der Poel krijgt prachtige beloning voor twee verloren sprints: 'Zeker niet slecht voor mij'

Mathieu van der Poel mag voor het eerst sinds lange tijd weer een andere trui aan dan het tricot van Alpecin-Deceuninck. De Nederlandse renner is de leider van het puntenklassement in de Critérium du Dauphine en daar is hij zelf ook tevreden mee.

Van der Poel werd zowel in de eerste als in de tweede etappe van de Dauphiné derde. In de eerste rit moest hij Tadej Pogacar als winnaar voor zich dulden, in de tweede was dit Jonathan Milan. Door de consistentie van Van der Poel is hij echter wel de huidige koploper in het puntenklassement. Met veertig punten staat hij fier aan kop met veertien punten voorsprong op de Fransman Bastien Tronchon. Plek drie in het klassement is voor Milan en Pogacar. Die twee zijn samen ook leider van het algemeen klassement.

Mathieu van der Poel mengt zich in unieke strijd in Dauphiné, maar komt weer tekort Jonathan Milan heeft de tweede etappe van de Dauphiné gewonnen. De Italiaanse sprinter was zonder twijfel de beste en hij liet onder andere Mathieu van der Poel achter zich. De Nederlander eindigde als derde in de massasprint.

'Zeker niet slecht'

Van der Poel, geen pure sprinter, is ook zeker niet ontevreden over zijn prestaties tot nu toe in de Dauphiné. "Ik wist op voorhand al dat het moeilijk zou worden, maar het is zeker niet slecht voor mij om mee te doen aan deze sprints. Mijn gevoel? Het was een heel andere finale dan gisteren, maar ik ben ook wel weer tevreden over de rit van vandaag", reageerde Van der Poel na de sprint in de tweede rit.

De Italiaanse sprinter Milan was wel een stuk sneller dan Van der Poel in de sprint, zo geeft de Nederlander ook zelf toe. "Het was een gevecht naar de laatste bocht, maar ik zat in een goede positie. Alleen, Milan was overduidelijk de snelste." De Engelse sprinter Alfred Wright was ook nog sneller dan Van der Poel en eindigde als tweede achter Milan.

Tadej Pogacar deelt eerste tik uit aan Mathieu van der Poel bij mini-Tour: 'Normaal is hij de snelste' Tadej Pogacar heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Sloveen was in het Franse Montluçon te snel voor wereldtoppers als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel.

Mountainbike

Van der Poel is in de Dauphiné voor het eerst terug op de fiets na zijn zware vallen op de mountainbike in Nove Mesto in mei. Hij liep een breuk in zijn pols op, maar de Nederlander hangt de mountainbike niet aan de haak. "Ik lig niet zo wakker van andere meningen. Ik doe wat ik zelf in gedachten heb. Na de Tour ga ik me zo goed mogelijk voorbereiden op het WK mountainbike. Dat blijft zeker het doel. Tegenslag hoort erbij."